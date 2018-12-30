先是姆斯再來字母哥　籃網艾倫專賞巨星火鍋

▲艾倫送給字母哥麻辣火鍋。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）



記者黃詩崴／綜合報導

歲末年終氣溫驟降，最適合吃上熱騰騰的火鍋，日前籃網中鋒艾倫（Jarrett Allen）因在比賽中送給「詹皇」詹姆斯（LeBron James）一記麻辣火鍋而聲名大噪。今（30）日籃網交手公鹿的比賽中，「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）原先想大秀灌籃美技，不料再度遭艾倫逮個正著，送上無情的火鍋來捍衛家園。

▲艾倫捍衛籃網禁區。（圖／達志影像／美聯社）



開節進行不到3分鐘，字母哥在三分外線接到球，面對傑佛森（Rondae-Hollis Jefferson）的防守順勢往禁區切，變換方向過掉傑佛森後準備要秀出招牌的「歐洲步爆扣」，沒想到擋在他前面的不是別人正是艾倫，艾倫垂直起跳將自己化做成一道人牆，硬是將字母哥的球「退貨」，即便是公鹿主場但這驚天一鍋也讓球迷不經發出巨大的讚嘆聲。

艾倫本場先發上陣，登板20分鐘繳出8分、4籃板、2阻攻；安戴托昆波則是以31分、10籃板、10助攻的大三元成績帶領公鹿以129比115踹飛籃網，也讓字母哥即便輸了面子但贏了裡子。

▲艾倫曾送給詹皇驚天一鍋。（影片取自YouTube，若遭刪除請見諒。）



12月19日籃網主場迎戰湖人的比賽，詹姆斯試圖要爆扣籃網籃框，也被艾倫一把拒絕。根據「ESPN Stats & Info」統計，那次是詹姆斯生涯第1850次嘗試灌籃，卻僅僅是他第9度遭到對手封阻。

二年級生艾倫身高211公分，體重107公斤。本季場均能搧出1.4次阻攻，排名聯盟第19名。艾倫先後蓋了詹皇、字母哥，等體能勁爆的巨星，也讓下一個交手籃網，想秀灌籃美技的扣將們心中有所警惕，要扣就要先看看艾倫有沒有在家！