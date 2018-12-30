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史托瑞轟505英尺近4年最遠！　大谷平均413英尺排第4

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▲▼史托瑞(Trevor Story) 。（圖／達志影像／美聯社）

▲洛磯強打史托瑞(Trevor Story) 。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

大聯盟2015年啟用Statcast系統，用來分析投、打、跑進階數據，讓棒球更加有樂趣，官網30日公布近4年各隊最遠全壘打，其中洛磯強打史托瑞（Trevor Story）以505英尺（約154公尺）排名全大聯盟第1。

今年賽季洛磯9月5日主場迎戰巨人，史托瑞上演單場三響砲，從巨人左投蘇亞雷斯（Andrew Suarez）手中轟出超大號全壘打，這支全壘打飛行距離長達505英尺，打破馬林魚史丹頓（Giancarlo Stanton）在該座球場締造的紀錄。

自2015年Statcast系統啟用後，全壘打飛行超過500英尺僅有2人，除了史托瑞之外，就是「怪力男」史丹頓。2016年史丹頓還在馬林魚效力時，作客洛磯主場轟出一發504英尺超大號全壘打。
 
今年球季最會轟全壘打的洋基隊，陣中有多名重砲手，「法官」喬志（Aaron Judge）敲出隊史距離最遠全壘打，他在2017年6月11日在主場面對金鶯隊，轟出495英尺全壘打。

日籍「二刀流」大谷翔平在今年打擊有亮眼成績，他所擊出最遠的全壘打是449呎，在隊史排名第16名，平均全壘打飛行距離413英尺在全大聯盟排第4，史托瑞不僅505英尺是全大聯盟最遠全壘打，平均每轟飛行421英尺，也同樣是傲視全大聯盟。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 史托瑞洛磯大谷翔平
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