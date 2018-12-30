夢幻棒球順位天使楚特排第1　大谷排121名預估25轟

▲天使楚特（Mike Trout） 。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

大聯盟「夢幻棒球」公布前300名順位，並做出成績預測，天使「神鱒」楚特（Mike Trout），預測有40轟、107分打點、20盜壘，排在第1位，而因手肘動刀只能打擊的大谷翔平，則是預估能繳出25轟成績、打擊率.273，排在第121名。

大聯盟夢幻棒球前3名球員分別是，天使「神鱒」楚特（Mike Trout），預測有40轟、107分打點、20盜壘，打擊率3成的成績，紅襪貝茲（Mookie Betts）以29轟、92分打點和26盜排第2，印地安人拉米瑞茲（Jose Ramirez）預估27轟、96分打點、23盜壘排第3。

大聯盟球星哈波（Bryce Harper）和馬查多（Manny Machado）今年都投入自由市場，據大聯盟夢幻棒球成績預測，哈波明年賽季成績為35轟、93分打點，排在第14位，而馬查多成績為33轟、96分打點，排在第7名。

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



夢幻棒球前10名中有9位都是野手，唯一擠進前10名的投手為國民王牌薛茲爾（Max Scherzer），也是所有投手排名最高，預估明年成績繳出15勝、防禦率3.13，投出271次三振，至於新科國聯賽揚獎得主迪葛隆（Jacob deGrom）排在第16位。

日籍球員部分，達比修有今年與小熊簽下大約，卻沒有繳出預期成績，明年成績預估有10勝、防禦率3.74成績，排在第114位，而田中將大排在第127位，成績預估11勝、防禦率3.94。

▲哈波。（圖／達志影像／美聯社）



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