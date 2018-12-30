WCBA／魏于淳、楊雅惠、黃品蓁入明星賽票選　爭取先發

▲河北黃品蓁、河南魏于淳入選WCBA明星賽票選。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

WCBA明星賽將於1月26日至27日於蒙古呼和浩特市開打，本次明星賽共3位旅外台將入選明星賽先發候選名單，分別為河北黃品蓁、河南魏于淳、福建楊雅惠，三人將力爭明星賽先發。

本次入選明星賽的三人中以河北黃品蓁繳出台將場均最高的13.3分最為亮眼，她曾擔任2016年明星賽南區先發，該役更繳出17分表現。河南魏于淳則有場均11.8分為台將得分第二高，她與黃品蓁兩人都曾多次入選明星賽。福建楊雅惠則以場均5.4次助攻脫穎而出，不但是台將助攻第一，聯賽助攻榜也為第三，更有機會角逐助攻后，楊雅惠也將同黃品蓁、魏于淳三人一同力拼明星賽先發名單。

▲福建楊雅惠。（（圖／CFP）

彭詩晴與林仙芳為本屆明星賽最大遺珠，多次入選明星賽、擔任先發、拿過技術挑戰賽冠軍的彭詩晴，至今可繳出場均10.5分排名台將得分第三，場均4助攻為聯賽助攻榜第11，她效力的新疆目前以20勝6敗戰績排名聯賽第四，是台將12人中戰績最佳的球隊。

林仙芳開季一度蟬聯助攻后與抄截后，但明星賽也抱憾未入選，她場均繳出5次助攻僅次楊雅惠排名聯賽第四，本季更有單場21分表現。WCBA明星賽先發名單將於1月15日公布，多次入選的黃品蓁與魏于淳都相當有機會，楊雅惠則要力拼生涯首度明星賽先發。

▲新疆彭詩晴。（圖／CFP）