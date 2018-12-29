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CBA／林志傑重回假先發　劉錚單吃奧斯丁廣廈不敵同曦

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▲廣廈劉錚。（圖／CFP）

▲劉錚。（圖／CFP）

記者林育正／綜合報導

廣廈客場挑戰同曦，上一戰面對上海上場時間較多的「野獸」林志傑重回「假先發」僅上場5分鐘就下場休息。此役廣廈完全守不住同曦以前溜馬球員楊恩(Joseph Young)的進攻，終場92比108惜敗。

廣廈上半場投籃表現低迷，福特森(Courtney Fortson)不斷打鐵拿下4分8籃板。不過劉錚抓緊機會表現，首節就開後門上籃得分，還買犯「獨眼巨人」奧斯丁(Isaiah Austin)完成2+1。到了第二節趙岩昊和李京龍在外線找到手感開砲，但同曦小外援楊恩怒砍22分，上半場廣廈43比52落後。

第二節博洛西斯和李京龍接連投進外線稍微把比分追近。不過在防守端廣廈擋不住同曦攻勢，楊恩依舊靠著外線和切入逞凶。下半場廣廈戰況並沒有起色，防守跟不上的狀況下第四節中後段把劉錚換上也已為時已晚，不管是福特森和博洛西斯都起不了作用。終場廣廈就以92比108吞敗，雙方近兩次交手反倒都由實力較弱的同曦奪下勝利。

此役曾在溜馬待過的楊恩轟下全場最高43分，廣廈方面林志傑重回「假先發」只上場5分鐘，一次外線出手沒進沒有得分進帳。胡金秋17分14籃板，福特森手感極凍15中3只拿到8分，另有14籃板10助攻，劉錚7分2助攻1抄截。

▲▼ 劉錚、林志傑。（圖／CFP）

▲林志傑。（圖／CFP）

關鍵字： CBA旅外台將林志傑劉錚
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