SBL／富邦勇士洋將3選2　基斯將被撤換留米歇爾、賈西亞

▲基斯（Shaquille Keith）將被富邦勇士撤換。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／新竹報導

富邦勇士的洋將3選2的問題在29日有了答案，許晉哲透露將維持米歇爾（Tony Mitchell）、賈西亞（Charles Garcia）的組合，將離隊的會是基斯（Shaquille Keith）。雖然基斯有他的能力，但無法跟米歇爾成功搭配，反觀雙塔的組合3場全勝。

富邦勇士是最早確立雙洋將的，且歐頓（Daniel Orton）、基斯還在非凡12夏季聯賽幫助他們擊敗CBA勁旅山東西王，開季也順利的拿下2連勝。但一切就在歐頓受傷之後出現變化，找來頂替的米歇爾與基斯搭配4場全敗。

反觀上季效力台銀的賈西亞前來救援後，與米歇爾搭配相當順手，賈西亞3場比賽場均16.5分、12籃板，富邦勇士3場全勝拉出4連勝。

▲▼富邦勇士將維持（上圖）米歇爾、（下圖）賈西亞的組合。（圖／籃協提供）

「已經有跟基斯的經紀人溝通過了，他也準備要幫他找新工作了，」許晉哲透露，「基斯有他的能力，可是他不適合現在球隊的體系，他跟歐頓搭配沒問題，但就是無法跟米歇爾連線，如過今天洋將仍是歐頓那就不一樣了。」

基斯在今年瓊斯盃8場比賽場均14.5分、4.5助攻，是加拿大二連霸功臣，獲得最佳五人肯定。為富邦勇士效力的9場比賽平均貢獻17.9分、7.7籃板、3.9助攻。