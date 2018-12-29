運動雲

> >

SBL／富邦勇士洋將3選2　基斯將被撤換留米歇爾、賈西亞

ETtoday運動雲

▲▼ 富邦洋將基斯 。（圖／籃協）

▲基斯（Shaquille Keith）將被富邦勇士撤換。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／新竹報導

富邦勇士的洋將3選2的問題在29日有了答案，許晉哲透露將維持米歇爾（Tony Mitchell）、賈西亞（Charles Garcia）的組合，將離隊的會是基斯（Shaquille Keith）。雖然基斯有他的能力，但無法跟米歇爾成功搭配，反觀雙塔的組合3場全勝。

富邦勇士是最早確立雙洋將的，且歐頓（Daniel Orton）、基斯還在非凡12夏季聯賽幫助他們擊敗CBA勁旅山東西王，開季也順利的拿下2連勝。但一切就在歐頓受傷之後出現變化，找來頂替的米歇爾與基斯搭配4場全敗。

反觀上季效力台銀的賈西亞前來救援後，與米歇爾搭配相當順手，賈西亞3場比賽場均16.5分、12籃板，富邦勇士3場全勝拉出4連勝。

▲富邦林書緯、米歇爾、賈西亞。（圖／籃協提供）

▲▼富邦勇士將維持（上圖）米歇爾、（下圖）賈西亞的組合。（圖／籃協提供）

▲富邦林書緯、米歇爾、賈西亞。（圖／籃協提供）

「已經有跟基斯的經紀人溝通過了，他也準備要幫他找新工作了，」許晉哲透露，「基斯有他的能力，可是他不適合現在球隊的體系，他跟歐頓搭配沒問題，但就是無法跟米歇爾連線，如過今天洋將仍是歐頓那就不一樣了。」

基斯在今年瓊斯盃8場比賽場均14.5分、4.5助攻，是加拿大二連霸功臣，獲得最佳五人肯定。為富邦勇士效力的9場比賽平均貢獻17.9分、7.7籃板、3.9助攻。

關鍵字： 富邦勇士基斯賈西亞米歇爾歐頓SBL
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

熱門新聞

中職／兄弟簽多功能野手艾銳克　新球季洋將2投1野

等待馬查多明年簽約　洋基先轉移目標鎖定3名後援

斗六球場獲企業認養　北高雙都沒人要

洋基兜售葛雷有重大進展　11隊洽談釀酒人處於領先

騎士向勇士小將麥考提2年600萬美元報價　就看勇士跟不跟

中職／高國輝愛看職棒　曾為彭政閔騎車1小時到花蓮球場

讀者回應

﻿

最新新聞

1扛住疑慮　王顥宇率南湖進8強

2單身找對象　唐肇廷開出擇偶條件

3外卡越打越神　周易暹靠意志力

4溜馬巨漢隱形　一條龍扣籃沒人守

5企排「卡比獸」康金塗：本性演出

熱門新聞

1兄弟簽艾銳克　新球季洋將2投1野

2等待馬查多　洋基先鎖定3名後援

3斗六球場獲認養　北高雙都沒人要

4洋基兜售葛雷　釀酒人有望成交

5騎士向前勇士麥考提2年600萬美元

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

泰山高中階梯訓練

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

林子偉回母校高苑工商捐贈球具　勉勵學弟：不要怕失敗

佳里國小YAMAHA CUP參與十年不缺席　戴堉哲看見球員成長

從來沒聽過的布衣族？　海峽盃女壘在「貴州」開幕啦！

劉德華演唱會才唱3首突喊卡　「醫生說不能唱了」下台退票

使用10年筆電突然爆炸起火 12歲少年淡定拿滅火器撲滅

大飛「她說好」求婚影片曝光！　哽咽淚崩：真的很愛楊晨熙

全台首創玻璃透明LED水道！　台中第1家泰國流水蝦吃到飽

李友廷超強自創曲《把音量轉小》　 哈林高評價：他是一個音樂人
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366