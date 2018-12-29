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SBL／投籃頭會先偏一邊　張宗憲坦言好苦惱

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▲▼SBL冠軍戰第六戰。張宗憲（圖／記者李毓康攝）

▲富邦勇士球星張宗憲。（圖／記者李毓康攝）

記者潘泓鈺／新竹報導

張宗憲的頭部會歪一邊後再導正「怪異」投籃姿勢，是一直是球迷的話題，而他29日新竹體育館也首度回應，他表示起初用錯的方式練習就成自然，自己也很無奈不斷的在努力修正，但比賽還是要打，球場上不能展現任何的害怕以及缺乏自信。

張宗憲本季投籃姿勢突然出現出手前「頭會偏向右邊再導正」的不流暢動作，他也在29日富邦擊敗台銀拿下4連勝後談論這個問題，「一旦用錯誤的投籃方式去練，身體久而久之就會習慣。一開始我也沒發現，因為已經成為反射動作，現在就是回歸基本努力修正。」

▲▼2018.12.29 台銀vs富邦勇士，史密斯（Greg Smith）、陳順詳、張宗憲。（圖／籃協提供）

▲張宗憲本季投籃多一個「轉頭」的動作，整體不協調。（圖／籃協提供）

這個多餘的動作，讓張宗憲本季投籃命中率31.3%、外線命中率24.4%雙雙創下生涯新低，不過今晚他仍有14投9中64.2%的命中率，其中包含1投1中的三分球攻下20分的好表現，張宗憲笑稱，「今天至少三分球也有一投一中，在彰化還有一場3投3中呢。」

而張宗憲表示，自己對於投籃姿勢也相當的困擾，但在比賽還是要進行，尤其在場上不能展現任何的害怕以及缺乏自信，機會來了依然要出手，除了頭會偏一邊的問題，張宗憲還想改善投籃身體太過僵硬的問題。

關鍵字： 富邦勇士張宗憲SBL
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