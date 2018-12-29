運動雲

> >

王建民新聞盃僅花2分力連飆3K　記者直呼此生無憾

ETtoday運動雲

▲王建民參加新聞盃。（圖／記者王真魚攝）

▲王建民參加新聞盃。（圖／記者王真魚攝，以下同）

記者王真魚／綜合報導

台灣棒球記者作家協會舉辦的第3屆新聞盃棒球賽29日展開第一天賽程，中職4隊工作人員與教練組隊參加，棒球記者、FOX體育台、電視記者也各組成一隊報名，合計12支隊伍「以球會友」，富邦悍將邀請到旅美球星王建民擔任強力救援，面對棒球記者隊後援1局，連飆3K，終場悍將4比1勝出。能與大聯盟等級投手進行對決，遭到三振的記者們都感到相當振奮，自由時報林宥辰直呼：「此生無憾！」

平常與記者透過訪問互動，王建民這次透過場上對決回應過去以來的照顧，他在賽後笑稱：「以前沒有跟記者太多互動，能夠來這裡，也算是（另類）謝謝他們的照顧。」最後送出3K，王建民強調自己有手下留情：「我只用2分力，而且全用直球。」

王建民4局登板中繼，先後對決自由時報林宥辰、蘋果日報賴德剛以及Nownews吳政紘，合計用15球，連飆3次三振。學生時代將王建民視為偶像的林宥辰賽後表示：「進來棒球圈後，也從沒想過有這個機會和他投打對決，即使被三振也很榮幸，可以說是此生無憾了。」

曾赴美採訪王建民的台灣棒球作家協會秘書長賴德剛坦言，對於王建民登板投球感到相當意外：「一開始知道王建民報名時，其實沒有抱太大的期望，沒想到他真的來了，甚至還下場比賽，感覺得出來他沒有太用力投球，但球還是很會跑，不好打。」

這是王建民旅美後，第一次在台灣的河濱公園實戰投球，他開心地說：「有回到童年、在球場玩樂的感覺。」新聞盃比賽用球為軟式棒球，王建民日前在NIKE訓練營進行「特訓」，直言軟式確實不好投，因為球容易變形，自己也不太敢全力催。

送給記者隊連3K，王建民拿下勝投，他打趣地說，記者們打不到，可能是年紀大了，「我只有用2分力，都給他們好球打，但他們揮棒速度跟不上，應該是老了吧。」

▲王建民參加新聞盃。（圖／記者王真魚攝）

關鍵字： 王建民MLB中職新聞盃
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

熱門新聞

等待馬查多明年簽約　洋基先轉移目標鎖定3名後援

斗六球場獲企業認養　北高雙都沒人要

洋基兜售葛雷有重大進展　11隊洽談釀酒人處於領先

騎士向勇士小將麥考提2年600萬美元報價　就看勇士跟不跟

中職／高國輝愛看職棒　曾為彭政閔騎車1小時到花蓮球場

BWF年終排名戴資穎球后達107周　四單項世界第一積分破10萬

讀者回應

﻿

最新新聞

1企排明星賽女排先登場笑點大亂鬥

2魔術狂抓60籃板破紀錄

3暴龍命中率賽季新低讓出聯盟第1

4明星賽賴湘程狂殺球右側翻驚艷全場

5巨人簽大聯盟級投手　穿高橋球衣

熱門新聞

1等待馬查多　洋基先鎖定3名後援

2斗六球場獲認養　北高雙都沒人要

3洋基兜售葛雷　釀酒人有望成交

4騎士向前勇士麥考提2年600萬美元

5高國輝曾為彭政閔騎車1小時

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【逛逛你喜歡的房子】

【逛逛你喜歡的房子】

加入降價立刻通知你，還有機會抽iPhone唷！現在就抽！

ETtoday給你好運第一發

ETtoday給你好運第一發

蒐集Lucky圖示，日日抽7-11熱咖啡，週週抽澳門雙人來回機票～幸運９重好禮都帶回家

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

泰山高中階梯訓練

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

林子偉回母校高苑工商捐贈球具　勉勵學弟：不要怕失敗

佳里國小YAMAHA CUP參與十年不缺席　戴堉哲看見球員成長

燃燒吧!#13 OL塑身辦公室 跟大屁屁說掰只要10分鐘

劉德華演唱會才唱3首突喊卡　「醫生說不能唱了」下台退票

使用10年筆電突然爆炸起火 12歲少年淡定拿滅火器撲滅

大飛「她說好」求婚影片曝光！　哽咽淚崩：真的很愛楊晨熙

全台首創玻璃透明LED水道！　台中第1家泰國流水蝦吃到飽

李友廷超強自創曲《把音量轉小》　 哈林高評價：他是一個音樂人
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366