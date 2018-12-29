王建民新聞盃僅花2分力連飆3K　記者直呼此生無憾

▲王建民參加新聞盃。（圖／記者王真魚攝，以下同）

記者王真魚／綜合報導

台灣棒球記者作家協會舉辦的第3屆新聞盃棒球賽29日展開第一天賽程，中職4隊工作人員與教練組隊參加，棒球記者、FOX體育台、電視記者也各組成一隊報名，合計12支隊伍「以球會友」，富邦悍將邀請到旅美球星王建民擔任強力救援，面對棒球記者隊後援1局，連飆3K，終場悍將4比1勝出。能與大聯盟等級投手進行對決，遭到三振的記者們都感到相當振奮，自由時報林宥辰直呼：「此生無憾！」

平常與記者透過訪問互動，王建民這次透過場上對決回應過去以來的照顧，他在賽後笑稱：「以前沒有跟記者太多互動，能夠來這裡，也算是（另類）謝謝他們的照顧。」最後送出3K，王建民強調自己有手下留情：「我只用2分力，而且全用直球。」

王建民4局登板中繼，先後對決自由時報林宥辰、蘋果日報賴德剛以及Nownews吳政紘，合計用15球，連飆3次三振。學生時代將王建民視為偶像的林宥辰賽後表示：「進來棒球圈後，也從沒想過有這個機會和他投打對決，即使被三振也很榮幸，可以說是此生無憾了。」

曾赴美採訪王建民的台灣棒球作家協會秘書長賴德剛坦言，對於王建民登板投球感到相當意外：「一開始知道王建民報名時，其實沒有抱太大的期望，沒想到他真的來了，甚至還下場比賽，感覺得出來他沒有太用力投球，但球還是很會跑，不好打。」

這是王建民旅美後，第一次在台灣的河濱公園實戰投球，他開心地說：「有回到童年、在球場玩樂的感覺。」新聞盃比賽用球為軟式棒球，王建民日前在NIKE訓練營進行「特訓」，直言軟式確實不好投，因為球容易變形，自己也不太敢全力催。

送給記者隊連3K，王建民拿下勝投，他打趣地說，記者們打不到，可能是年紀大了，「我只有用2分力，都給他們好球打，但他們揮棒速度跟不上，應該是老了吧。」