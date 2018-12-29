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從沒想要留下恩卡納辛　水手自信明年春訓前搞定交易

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▲▼印地安人，恩卡納辛（eswin encarnacion）。（圖／達志影像／美聯社）

▲水手下一步要交易恩卡納辛（Edwin Encarnacion）。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

水手先前透過三方交易換來重砲手恩卡納辛（Edwin Encarnacion），馬上成為球隊下一個交易對象，根據大聯盟報導，水手積極尋找交易對象，非常有自信能在明年大聯盟春訓之前搞定這筆交易。

克魯茲還沒與雙城簽約之前，光芒、太空人和白襪隊都有意爭取這位重砲，但他在日前以1年1430萬美元加盟雙城後，上述3支球隊持續在市場尋找「大棒子」，有望在未來與水手隊談交易。

自從透過交易取得恩卡納辛後，邁入重建期的水手隊沒有任何想要留下他的意思，很積極的尋找其他球隊交易，希望能清掉這張合約。恩卡納辛的合約目前剩下1年2170萬美元，包括2020年2000萬美元的球隊選擇權。

水手另外一個交易理由是，由於從交易取得桑塔納（Domingo Santana），這位26歲的右打砲明年才取得首年薪資仲裁資格，最快2022年才會投入自由市場，而他能夠擔任指定打擊和一壘位置，使得水手沒有足夠理由必須要留下恩卡納辛，交易他能換取更多重建籌碼。

35歲的恩卡納辛過去3度入選明星賽，在離開效8年的藍鳥之後轉戰印地安人。今年球季137場出賽，打擊三圍.246/.336/.474，擊出32支全壘打和107分打點，過去7年來平均每季有38轟的實力。

▲水手交易盤來釀酒人重砲桑塔納（Domingo Santana）。（圖／達志影像／美聯社）

▲水手交易盤來釀酒人重砲桑塔納（Domingo Santana）。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 水手恩卡納辛
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