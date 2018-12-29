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阿根廷球場巨幅肖像致敬　吉諾比利親自噴漆簽名　

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▲▼ 阿根廷球場巨幅肖像致敬吉諾比利。（圖／翻攝自推特）

▲ 阿根廷球場巨幅肖像致敬吉諾比利。（圖／翻攝自推特）

記者林育正／綜合報導

41歲的馬刺退休球星「阿根廷刺客」吉諾比利(Manu Ginobili)為該國最偉大的籃球球星。而在阿根廷布宜諾斯艾利斯鄰近地區，共有畫著吉諾比利巨幅肖像的籃球場，紀念他對籃球的貢獻，吉諾比利也親自前往球場，用噴漆的方式留下簽名。

吉諾比利的籃球場為在布宜諾斯艾利斯的Saavedra區域的 La Copita廣場，球場地面為清爽的水藍色，和阿根廷國旗配色不謀而合。上頭的吉諾比利肖像為黑白色，但並沒有露出臉部，而是貝對比出大拇指，巨幅肖像氣勢非凡。由於肖像太過巨蛋，吉諾比利親臨現場只能以噴漆留下簽名。

吉諾比利職業籃球生涯自阿根廷當地聯賽發跡，還到過義大利打球才落腳NBA。效力馬刺16季期間出賽1057場但多數從替補出發，場均13.3分3.8助攻技巧刁鑽獲得「鬼之切入」稱號，幫助馬刺4次奪下NBA總冠軍，2008年也獲得年度最佳第六人。

代表阿根廷國家隊出戰國際賽，2004年雅典奧運4強戰他更獨攬全隊最高29分，以89比81擊敗強敵美國，隨後再擊敗義大利奪下金牌。在聖安東尼奧當地的Rudy’s Seafood海鮮店外牆，也有他和其他馬刺隊有的肖像，顯示了當地人對他的愛戴。

▲▼ 聖安東尼奧海鮮店Rudy`s seafood外牆噴上馬刺隊肖像。（圖／翻攝自Rudy`s seafood官網）

▲ 聖安東尼奧海鮮店Rudy`s seafood外牆噴上馬刺隊肖像。（圖／翻攝自Rudy`s seafood官網）

關鍵字： 吉諾比利
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