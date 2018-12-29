強打捕手葛蘭達嫌錢太少　拒絕大都會4年6000萬報價

▲強打捕手葛蘭達想要一張大合約。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

大都會先前以2年1900萬美元簽下捕手拉莫斯（Wilson Ramos），現在打算再補一名捕手，向自由球員葛蘭達（Yasmani Grandal）提出一張4年6000萬美元合約，不過卻遭到拒絕，很顯然葛蘭達的目標不僅於此。

根據《洛杉磯時報》報導，葛蘭達在休賽季投入自由市場後，道奇並沒有計劃將他簽回，反倒是找上馬林魚談論明星捕手瑞爾穆托（J.T. Realmuto）交易，就目前情況發展，葛蘭達也準備好投靠其他球隊。

葛蘭達在休賽季陸續收到球隊報價，除了大都會有意網羅之外，天使隊也表達出簽約興趣，但天使已經於29日以1年335萬美元簽下捕手拉克羅伊（ Jonathan Lucroy），未來是否會繼續追逐葛蘭達仍待觀察。

葛蘭達在季後拒絕道奇所提出的1790萬美元合格報價，根據大聯盟新版勞資雙方協議，若葛蘭達與其他球隊簽下一張5000萬美元以上合約，將可在2019年大聯盟選秀首輪和競爭平衡A輪間獲得一個選秀權補償。

年屆30歲的葛蘭達可說是近代強打捕手代表之一，連續3個球季繳出至少20支全壘打的成績。他自2015年轉戰道奇之後，效力4年期間出賽510場比賽，打擊三圍 .238/.337/.453，累積89轟和245分打點。

▲大都尉已經先簽下拉莫斯（Wilson Ramos）。（圖／達志影像／美聯社）



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