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暴龍僅拿87分創本季新低　魔術29分狂電聯盟龍頭

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▲▼魔術，弗契維奇(Nikola Vucevic)。（圖／路透社）

▲弗契維奇(Nikola Vucevic)一人掀翻暴龍禁區繳出瘋狂雙20數據。（圖／路透社）

記者張曜麟／綜合報導

上一戰逆轉熱火的暴龍29日作客魔術，身為全聯盟進攻效率第7的球隊，暴龍卻在本戰失常，不僅團隊命中率不到3成，防守端更讓魔術在第三節轟出35比15的猛攻，讓比賽提早進入垃圾時間，全場暴龍就以87比116慘敗，創下本賽季得分新低。

面對聯盟龍頭的踢館，魔術卻絲毫沒有退縮，儘管上半場最多落後7分，但他們不斷衝擊暴龍油漆區，逐漸超前比分，加上多倫多後場鐵閘格林(Danny Green)陷入犯規麻煩，使魔術打得非常順手，此外弗契維奇(Nikola Vucevic)更一人掀翻爆龍禁區，半場就繳出18分，11籃板的雙十數據，雖然雷納德(Kawhi Leonard)同樣有14分進帳，但暴龍兩節打完仍以48比57落後。

易籃後魔術延續上半場的狀態，雖然「可愛」試圖做出反撲，無奈球隊流於過多單打，魔術則靠著團隊戰力完全把暴龍打到無法招架。除了在進攻端無力外，暴龍防守也出現很大問題，不僅外線遭對手輕鬆突破，禁區也頻頻被撕裂，在第三節魔術就打出35比15的猛攻，一舉將比數擴大到92比63，領先達29分。

由於暴龍落後分差過大，末節已經無力還擊，儘管替補幫助球隊打出19比9開局將分差縮小至20分以內，但魔術仍掌握優勢並很快穩住陣腳，終場暴龍就以87比116狂輸29分落敗。

值得一提的是，暴龍由於禁區門神瓦倫休納斯(Jonas Valanciunas)因傷缺戰，讓魔術全場摘下60顆籃板，創下賽季新高，光防守籃板就多達49顆 ，比暴龍總籃板還多出8顆，弗契維奇在更一人就轟下30分，20籃板，完全打爆多倫多內線。

暴龍全隊僅3人得分上雙，分別為雷納德21分，6籃板，1助攻；伊巴卡17分，8籃板，3助攻；范弗利特(Fred VanVleet)11分，1籃板，2助攻。魔術方面，弗契維奇繳出30分，20籃板，8助攻的瘋狂雙20；奧古斯丁(D.J. Augustin)17分，1籃板，6助攻；艾薩克(Jonathan Isaac)14分，8籃板，2助攻。

▲暴龍先發得分全部上雙仍無法擊退拓荒者。（圖／CFP）

▲暴龍全場僅拿87分創下本賽季得分新低。（圖／CFP）

關鍵字： NBA暴龍魔術
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