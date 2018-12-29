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大專足聯／本屆五大鮮肉球員全收錄　8強賽一起來看球吧～

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▲▼ 大專盃,大專足聯,銘傳vs北科大, 銘傳黃聖傑。（圖／記者謝孟儒攝）

▲銘傳黃聖傑。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

文／Sonny

大專足球聯賽公開一級A、B組兩階段循環賽事28日全部結束後，晉級8強的隊伍全數產生，各隊要力拼隊史最佳成績，不過賽場上除了看球技、看實力，有時候或許還會讓人注意到顏值，ET經過嚴選，特別羅列了本屆大專盃的五大鮮肉球員，大家決賽別忘了來看球～

▲▼ 大專盃,大專足聯,銘傳vs北科大, 銘傳黃聖傑。（圖／記者謝孟儒攝）

▲15號黃聖傑。

1.銘傳大學黃聖傑（位置：中場）

大二的黃聖傑早在大一就已有經紀約，過去拍過手機廣告、曾在簡嫚書主演的《笑杯》中尬一角，最近幫忙拍了學校宣傳片，也拍了陳玉珊導演新片《一吻定情》中當臨演，但主要以課業和足球為主，享受充實的生活，也希望今年可以幫助銘傳打進去企甲聯賽。

▲▼ 大專盃,交通大學日籍原田拡帝 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲7號原田拡帝。

2.交通大學日籍原田拡帝（位置：前鋒）

台日混血的原田拡帝今年大二，爽朗外表和時尚打扮也有一票粉絲，本屆參與三場比賽踢進10球，從小在日本踢球，離開日本體系後曾到國外踢球，因為爸媽和交大教練熟識，來到台灣再度踢球只是自己開心，目前能在企甲聯賽皇家蔚藍看見他出賽。

▲▼大專盃,大專聯賽,輔大vs交大,游家煌7號,劉泳賦6號,原田拡帝(白), 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲▼ 游家煌 。（圖／記者林育正攝）

▲ 7號游家煌 。（圖／記者林育正攝）

3.輔仁大學游家煌（位置：前鋒）

曾入選中華男足國家隊游家煌，今年只有20歲，身高雖然不高，在場上卻有強大速度衝擊力，加上自己好勝心強，不喜歡輸的感覺，被教練認為能夠刺激隊友進步，也是本次隊友的推薦名單（？）馬上讓姊姊們刷掉其他對手，未來在企甲聯賽、輔大航源出賽AFC CUP、以及國家隊，相信都能夠看見他的精湛表現。

▼ 游家煌（右） 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

▲▼ 大專盃,大專足聯,輔大vs銘傳大學, 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲▼大專盃,淡江大學日籍飯塚章悟 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲10號飯塚章悟。

4.淡江大學日籍飯塚章悟（位置：前鋒）

飯塚章悟來自日本千葉，從幼稚園開始踢足球，也有踢過五人制，國中就到新加坡念書，都是以踢好玩為主，高中畢業之後，直接飛來台灣學國語，目前就讀大四的他即將畢業，今年7月後加入皇家蔚藍，之後可能再到交大唸研究所，本就和原田拡帝是朋友的2人有望再當隊友。

▲▼ 大專盃,大專足聯,北科大vs淡江大學, 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲▼ 大專盃,大專足聯,輔大vs銘傳大學, 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲1號黃秋霖。

5.輔仁大學黃秋霖（位置：守門員）

今年大四的黃秋霖是輔大的當家門神，也是本屆大專盃的隊長，曾被前中華男足總教練懷特(Gary White)點名是國家隊一號門將之後，也在9月東亞盃入選國家隊，和游家煌一樣，未來都能在企甲聯賽、輔大航源出賽AFC CUP、以及國家隊能夠見到他的活躍表現，意外受到很多姊姊們青睞投票（？）

介紹完了鮮肉球員們，最重要的是大專盃8強賽，將由輔仁對上吳鳳科大、銘傳出戰台體大、南華碰上文化以及淡江硬碰北市大，目前暫定在2019年2月26日於銘傳大學開踢，不過確切資訊還有待大會正式公告為準，上述只有交大未在8強，不過排在A組第6的交大，還是會打9至16名決賽，比賽地點則還有待公告。

▲▼ 大專盃,大專足聯,輔大vs銘傳大學, 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 大專足聯大專盃黃聖傑原田拡帝游家煌飯塚章悟
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