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SBL／成力煥轟25分生涯新高　梅奧28分難救達欣

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▲▼2018.12.28 台啤vs達欣，蔣淯安、成力煥、梅奧（O.J. Mayo）。（圖／籃協提供）

▲成力煥轟下25分生涯新高。（圖／籃協提供）

記者潘泓鈺／綜合報導

SBL睽違4年28日回到新竹體育館，逐漸找回過去NBA探花身手的梅奧（O.J. Mayo）轟下加盟達欣第二高的28分，但成力煥也以生涯新高25分回擊，蔣淯安傷癒歸隊10分、10助攻，台啤靠著關鍵時刻的8比0攻勢以108比100終結三連敗。

達欣在麥克連（Anthony McClain）壓哨扣籃之下，第三節打完追到5分差距，決勝節板凳暴徒宋宇軒挺身而除緊咬比分，倒數2分半鐘梅奧妙傳施顏宗，下一波進攻製造犯規兩罰穩穩放進1分超前。但台啤很快的就有所回應，蔣淯安切入分球外圍埋伏的王子綱三分命中拉出8比0攻勢，終場以108比100結束三連敗。

▲▼2018.12.28 台啤vs達欣，蔣淯安、成力煥、梅奧（O.J. Mayo）。（圖／籃協提供）

▲蔣淯安傷癒歸隊繳出雙十。（圖／籃協提供）

成力煥以75%的三分球命中率飆進6顆外線，轟炸25分雙雙改寫生涯新高，塞瑟夫（Igor Zaytsev）與愛德（Edvinas Seskus）個別斬獲18分，周伯勳11分、13籃板，蔣淯安在14日對戰金酒的比賽遭打傷額頭後休息4場，此役歸隊繳出10分、10助攻也繳出雙十。

達欣方面，梅奧攻下全場最高28分，外帶9籃板、4助攻，林宜輝18分進帳，蘇翊傑14分、6籃板、5抄截，距離生涯400抄只差一次，麥克連15分、7籃板。

▲▼2018.12.28 台啤vs達欣，蔣淯安、成力煥、梅奧（O.J. Mayo）。（圖／籃協提供）

▲梅奧（O.J. Mayo）全場最高28分。（圖／籃協提供）

關鍵字： SBL台啤達欣蔣淯安成力煥梅奧
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