大谷翔平好強！全壘打平均飛126公尺　排大聯盟第4遠

▲大谷翔平今年球季敲出20轟。（圖／達志影像／美聯社）



體育中心／綜合報導

大聯盟今年最受矚目的球員非天使日籍「二刀流」大谷翔平莫屬！這位被譽為「日本貝比魯斯」的二刀流猛將，本季在打擊部分繳出亮眼成績，整季敲出20支全壘打，而根據《baseball savant》數據統計，單季20轟以上打者中，全壘打飛行距離排全大聯盟第4遠。

據《baseball savant》資料顯示，今年球季單季20轟以上打者共100人，大谷的全壘打平均飛行距離為413英尺（約126公尺），在20轟以上打者中排第4遠。另外，大谷翔平將球打向中外野的打擊率高達.489、長打率高達.979，在滿50打席以上球員中排最佳。

大谷翔平本季繳出打擊三圍.285/.361/.564，敲出22發全壘打61打點還有10盜壘；投球部分，10場先發繳出4勝2敗、防禦率3.31，51.2局投球送出63三振。大谷在季後不負眾望一舉奪下美聯新人王，成為大聯盟傳奇貝比魯斯（Babe Ruth）之後首位20轟、10場先發選手，同時也是史上首位單季20轟、10盜，並以投手身份出賽10場的球員。

為了紀念這偉大球員在生涯第一個球季創下的驚奇，大谷翔平初登板時戴的帽子以及打擊頭盔，都被送到名人堂古柏鎮，並用文字記錄著他這驚奇的球季。

大谷翔平今年因為手肘傷勢關係，季末動了手肘韌帶置換手術（Tommy John）手術，明年球季確定只能以打者身份出賽，最快2020年球季才能登板，再次以「二刀流」身份回歸球場。

▲大谷翔平手肘動刀，明年球季不會投球。（圖／達志影像／美聯社）



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