連8場轟30分　哈登：應被加入MVP討論即使大家不喜歡我

▲哈登認為自己應該被加入到MVP討論行列。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

火箭28日在主場迎來塞爾提克挑戰，當家球星哈登(James Harden)全場狂轟45分，完全一人扛起了球隊，更帶領火箭在近9戰拿下8場勝利，同時也將戰績提升到西區第6，賽後主帥丹東尼(Mike D'Antoni)也給他很高評價，而「大鬍子」更非常自信表示，「我應該加入MVP討論的行列，即便很多人不喜歡我。」

對於綠衫軍來訪，哈登下半場直接爆走，三分後撤步、撕裂禁區幾乎無所不能，最終靠著他的帶領火箭終場就以127比113收下3連勝。哈登全場飆了45分 ，6助攻，單場狂射9記三分球，在外線就殺死綠衫軍，而進入12月以來，哈登已經連續8場得超過30分，其中更連續6場砍超過35分，是近20賽季以來第三長的連續得超過35分紀錄，僅次於「老大」布萊恩(Kobe Bryant)的13場以及詹姆斯(LeBron James)9場。

這一波的連勝加上「大鬍子」的瘋狂表現，也讓他再次進入MVP競爭行列，而當賽後被問及MVP問題，哈登非常有自信，「我當然應該被加入倒MVP的討論中，雖然很多人不喜歡我，但這不能阻止我統治比賽，可能還有其他MVP競爭者，但現在我同樣也有這樣的資格。」

哈登瘋狂的表現同樣獲得丹東尼讚賞，「哈登是前所未見的進攻大師，你很能用言語去形容他的統治力，他完全控制了比賽，也顯得很輕鬆，看他打球是一件很有趣的事情，他總是能為自己創造出手空間，他的後撤步不是被犯規，不然就是會得分，真的很難防守。」