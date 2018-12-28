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坎特與字母哥「臉對臉」衝突　坎特賽後才知遭驅逐

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▲▼坎特(Enes Kanter)(右)、安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)(左)發生衝突。（圖／路透社）

▲坎特(Enes Kanter)(右)、安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)(左)發生衝突。（圖／路透社）

記者黃琮舜／綜合報導

公鹿與尼克之戰第三節剩9分56秒時，發生激烈衝突，尼克中鋒坎特(Enes Kanter)將「字母哥」安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)的球狠狠拍掉，隨後兩人激烈的「臉對臉」互罵，最後坎特領到第二次技術犯規到驅逐出場，賽後他卻表示自己不知道已經被驅逐。

在發生衝突前的一次進攻，坎特被公鹿隊的梅克(Thon Maker)打到眼角流血，因此在發生衝突後坎特馬上就退場進行治療，賽後是由記者告知才知道自己遭到驅逐。他表示，「我當時投籃並準備要搶進攻籃板，我認為梅克的手肘打到我的眼睛，然後就流血了，然後我把安戴托昆波的上籃毀掉，裁判當時甚至都沒吹犯規，但我們接下來的情緒可能激動了點。然後我就進休息室治療了，醫生幫我縫了三針，我現在才知道我被驅逐了。」

▲安戴托昆波與坎特激烈衝突。(影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。)

裁判賽後也對判決作出解釋認為坎特先做了違反運動道德的動作所以得到1個技術犯規，然後他又與安戴托昆波起衝突，兩人也都各得到一次技術犯規。此戰攻下31分14籃板的字母哥說，「我試著要去終結比賽，我不喜歡對手骯髒的動作傷害到我和我的隊友。」

但在賽後令尼克隊生氣的不是字母哥而是公鹿隊的助教漢姆(Darvin Ham)，因為在衝突當時他馬上上前架開坎特，正在養傷的尼克球星波辛基斯(Kristaps Porzingis)說，「漢姆應該好好的坐在板凳上，而不是去抓住坎特，要抓也應該抓自己隊的。」坎特也說，「助理教練應該要做的是保護球員而不是用美式足球的方式對付球員。」

▼公鹿字母哥安戴托昆波(Giannis Antetokounmpo)。（圖／達志影像／美聯社）

▲公鹿字母哥安戴托昆波。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA安戴托昆波坎特
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