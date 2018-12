恩比德提早犯滿沒差　七六人瑞迪克飆6記三分痛宰爵士

▲瑞迪克(JJ Redick)攻下全場最高24分。(圖/達志影像/美聯社)

記者黃琮舜/綜合報導

七六人客場挑戰爵士,西蒙斯(Ben Simmons)三節打完就已經拿下本季第5次大三元,射手瑞迪克(JJ Redick)飆進6記三分球攻下全場最高24分,雖然恩比德(Joel Embiid)提早犯滿離場,但七六人仍以114比97大勝爵士。

開局兩隊手感都不佳,比賽前6分鐘兩隊都只得9分,隨後爵士手感加溫,老將柯佛(Kyle Korver)在首節終了前完成1記漂亮的4分打。恩比德在第二節一開始就連得4分,爵士替補艾克森(Dante Exum)也連續投進2顆三分,雙方交替得分在上半場剩2分鐘兩隊平手,西蒙斯和瑞迪克聯手攻下7分讓七六人以5分領先進入下半場,但兩隊上半場的三分命中率都不到3成。

▲柯佛4分打。

第三節成比賽的關鍵,七六人在巴特勒(Jimmy Butler)、瑞迪克的帶領下打出11比0的攻勢,此後就一直維持雙位數的領先,西蒙斯在三節還沒打完就已經繳出大三元的數據,爵士主將米歇爾(Donovan Mitchell)陷入犯規麻煩,而上半場僅獲2罰的七六人在本節得到14次罰球機會,三節打完七六人取得16分領先。

The @sixers are on an 8-0 run and have extended their lead to 11!#HereTheyCome 66#TeamIsEverything 55



: @NBAonTNT pic.twitter.com/ercfQp4gGa