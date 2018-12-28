恩比德提早犯滿沒差　七六人瑞迪克飆6記三分痛宰爵士

▲瑞迪克(JJ Redick)攻下全場最高24分。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃琮舜／綜合報導

七六人客場挑戰爵士，西蒙斯(Ben Simmons)三節打完就已經拿下本季第5次大三元，射手瑞迪克(JJ Redick)飆進6記三分球攻下全場最高24分，雖然恩比德(Joel Embiid)提早犯滿離場，但七六人仍以114比97大勝爵士。

開局兩隊手感都不佳，比賽前6分鐘兩隊都只得9分，隨後爵士手感加溫，老將柯佛(Kyle Korver)在首節終了前完成1記漂亮的4分打。恩比德在第二節一開始就連得4分，爵士替補艾克森(Dante Exum)也連續投進2顆三分，雙方交替得分在上半場剩2分鐘兩隊平手，西蒙斯和瑞迪克聯手攻下7分讓七六人以5分領先進入下半場，但兩隊上半場的三分命中率都不到3成。

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▲柯佛4分打。

第三節成比賽的關鍵，七六人在巴特勒(Jimmy Butler)、瑞迪克的帶領下打出11比0的攻勢，此後就一直維持雙位數的領先，西蒙斯在三節還沒打完就已經繳出大三元的數據，爵士主將米歇爾(Donovan Mitchell)陷入犯規麻煩，而上半場僅獲2罰的七六人在本節得到14次罰球機會，三節打完七六人取得16分領先。

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▲瑞迪克命中3分。

第四節一開始七六人板凳發揮出色打出一波7比0的攻勢，爵士喊出暫停後，米歇爾連得5分止血，4分21秒恩比德吞下第6次犯規退場，在盧比歐(Ricky Rubio)把握兩罰後將差距追近到14分，西蒙斯和巴特勒連得6分穩住勝局，七六人以17分之差踢館爵士成功。

提早犯滿的恩比德23分15籃板，西蒙斯14分14籃板12助攻，巴特勒則攻下18分。爵士米歇爾23分，戈貝爾17分15籃板，替補的艾克斯20分。

▼恩比德此戰提前犯滿離場。（圖／達志影像／美聯社）