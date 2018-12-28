湖人娃娃兵浪費15分領先　慘遭國王波格丹維奇三分絕殺

▲波格丹維奇絕殺三分彈。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

國王28日迎來紫金大軍的挑戰，面對缺少詹姆斯(LeBron James)的湖人，國王上半場卻不斷被壓著打，甚至一度落後到雙位數，不過決勝節國王卻突然爆發，打出33比21的猛攻，紫金「娃娃兵」完全無力還擊，雖然一路保有領先，但關鍵時刻英格雷(Brandon Ingram)卻投丟罰球，慘遭波格丹維奇(Bogdan Bogdanovic)投進絕殺三分彈，最終湖人以116比117遭到逆轉。

湖人少了詹姆斯以及朗多(Rajon Rondo)兩名重要指揮官，開局馬上被國王打出13比4的猛攻，雖然一度止血，但面對國王優異的傳導以及超高命中率，紫金「娃娃兵」一再出現防守漏洞，還讓福克斯(De'Aaron Fox)單刀殺入禁區上演爆扣美技，不過12月以來狀況非常火燙的庫茲馬(Kyle Kuzma)挺身而出，加上博爾(Lonzo Ball)化身「火球」單節攻下11分，三分線4投3中，也幫助湖人首節取得2分領先。

同樣陣容相當年輕的國王，對於落後局面仍打得很沉穩，次節還有7分鐘順利將比數扳平，不過庫茲馬同樣打得非常強勢，一再衝撞國王禁區幫助球隊緊咬比分，國王教頭則因為不斷抱怨裁判吃下一次技術犯規，但沙加緬度軍團仍未受影響不斷與湖人拉鋸，無奈國王出現較多的失誤與犯規，湖人也將比賽節奏提快，使半場終了，洛杉磯以67比61保有6分領先。

庫茲馬半場就拿下23分，英格雷16分，博爾11分。國王方面威利-考利斯坦(Willie Cauley Stein)以及波格丹維奇都拿下11分。

換場後湖人並沒有延續上半場火燙狀態，反倒國王抓住機會打了8比3小高潮，很快將比數追到僅有1分差，面對反撲紫金「娃娃兵」，靠著大量傳導以及防守成功穩住陣腳，順利把分差拉開到雙位數，儘管「球哥」因為腿部抽筋下場，但庫茲馬以及英格雷卻完全扛起球隊，不僅個人得分也將節奏控制非常好，幫助洛杉磯帶著11分領先進入決勝節。

隨著比數逐漸擴大，湖人開始將節奏放慢，博爾回到場也為錢德勒送出精彩助攻，不料比賽進入中段，紫金大軍卻接連出現失誤，尚波特(Iman Shumpert)更用一箭穿心的三分彈把分差縮小至個位數，國王憑藉這股士氣窮追猛打，威利-考利斯坦與波格丹維奇先後用爆扣以及中距離把比數追至107比108的1分差距；關鍵時刻國王靠著傑克森(Justin Jackson)三罰追平比數，但庫茲馬挺身而出用三分彈還以顏色。

處在落後狀態的國王馬上採取犯規戰術送「鶯哥」至罰球線，但英格拉姆關鍵時刻卻2罰1中，留給落後2分的國王最後一擊機會，而他們也靠著波格丹維奇的驚天三分球直接絕殺紫金大軍完成逆轉，最終國王就以117以116殺死湖人。

少了「詹皇」，庫茲馬轟下全場最高33分，9籃板，4助攻；英格拉姆22分，3籃板，2助攻；博爾20分，9籃板，12助攻；哈特10分，4籃板；2助攻。

國王方面，波格丹維奇替補出場，不僅絕殺還攻下全隊最高23分，2籃板，1助攻；威利-考利斯坦19分，8籃板，5助攻；福克斯15分，9籃板，12助攻。