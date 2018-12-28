CBA／戰士歸位！34歲楊敬敏飆20分本季新高　三分球5投4中

▲「阿美戰士」楊敬敏。（圖／CFP）

記者潘泓鈺／綜合報導

西進第7個賽季明年1月將滿35歲的「阿美戰士」楊敬敏，上季打出生涯年，本季則是因為傷勢以及年紀25場比賽中缺席了15場比賽。歸隊的第3場比賽，27日第25輪賽事三分球5投4中狂飆本季新高20分，無奈北控翱龍還是以101比129不敵廣東宏遠。

楊敬敏2012年西進CBA加盟山西汾酒，之後還待過新疆飛虎、上海大鯊魚，2016年加盟聯盟後段班的北控翱龍。上季楊敬敏開幕戰就爆發26分，更是在2017年12月30日面對青島雙星轟下生涯新高33分，整季11場飆破20分大關，整季場均14.9分、4.6籃板、2.9助攻都是生涯新高，加上CBA傳奇外援馬布瑞（Stephon Marbury）的傳承，北控打出第12名隊史最佳成績。

楊敬敏在12月22日缺席7場回歸，上一場重回先發陣容繳出12分、4籃板，此役全場11投8中，其中三分球5投4中飆進本季最高的20分，外帶3籃板、1助攻，甫拿下12月單月最佳球員的傑克森（Pierre Jackson）轟炸32分。在德萊尼（Malcom Delaney）20分、12籃板、15助攻大三元，聯手易建聯之下，開季18連勝的衛冕軍廣東宏遠仍以129比101輕鬆碾壓北控。

馬布瑞退役之後北控本季狀況連連，開季5連敗且總教練丁偉健康因素請辭，由助理教練張德貴接手，上季幫助球隊打出好成績的外援藍道夫（Shavlik Randolph）受傷，趕緊找來2012年NBA選秀第5順位的羅賓森（Thomas Randolph）頂替，而非外援也有多名主力輪流受傷，此役之前6勝17敗排名聯盟倒數第3。

▲傑克森（Pierre Jackson）為年度外援MVP大熱門。（圖／CFP）

不過北控翱龍本季仍有驚奇之作，擁有短暫8場NBA經歷的178公分外援傑克森，11月1日面對上海大鯊魚轟炸63分，其中包含絕殺三分球，毀掉弗雷戴特（Jimmer Fredette）單場73分紀錄之夜。賽季6場飆破50分大關，場均42%三分命中率能夠飆進6.2顆三分球，轟炸39.8分、5.9籃板、9.3助攻，是聯盟的得分王，且也是年度最佳外援的大熱門。

另外，北控翱龍曾在11月11日、13日連續兩場團隊飆進25顆三分球，追平上海大鯊魚所保持的聯盟紀錄。而年輕球員方面，20歲的二年級前鋒許夢君本季場均9.2分、2.1籃板，42%命中率每場能夠貢獻2.5顆外圍炮火，入圍11-12月最佳星銳候選名單。