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費德勒過去避開法網　奧地利名將：他知道贏不了

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▲ATP年終賽，錦織圭擊敗費德勒。（圖／達志影像／美聯社）

▲費德勒。（圖／達志影像／美聯社）

記者林育正／綜合報導

費德勒(Roger Federer)日前傳出2019年有可能參戰紅土賽事，並且繼2015年以後首次在法網出戰。近年連續選擇性跳過紅土賽事本持體力和戰力，讓世界排名曾來到前10的奧利利名將梅爾澤(Jurgen Melzer)說：「他知道他贏不了法網。」

「我很驚訝他今年還是跳過了紅土賽季，他知道他贏不了法網，有太多好首非常有威脅性。不過他知道自己在做什麼。」梅爾澤說。不過日前有消息指出，2019年費德勒將參加羅馬大師賽和巴塞隆納男網賽，並且參戰法網。

費德勒今年賽季將先參戰霍普曼盃備戰澳網，尋求連續3年奪冠。「對於休季的準備我感到很滿意。過去3、4個禮拜的訓練非常緊湊，我非常期待新球季開打。要拿到大滿貫冠軍必須天時地利人和，我希望這季也能一樣，過去兩個球季我表現非常不錯。」

而費德勒的前任教練安納肯（Paul Annacone），則認為他會打到2020年並且參戰東京奧運。「他依舊是溫布頓奪冠熱門，如果能保持健康的話，我認為接下來幾個球季不會有什麼不同。」此外他認為德國小將茲維列夫(Alexander Zverev)，是最有希望成為費爸接班人的年輕好手。

▲▼費德勒。（圖／達志影像／美聯社）

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