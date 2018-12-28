中職／藍寅倫3年約月薪35萬　廖健富調薪到18.5萬

▲藍寅倫。（圖／記者黃克翔攝）

體育中心／綜合報導



Lamigo桃猿隊談薪第一階段完成，主砲林泓育在今年已換約完成，今年月薪60萬，2019年至2021年分別是月薪70萬元、75萬元以及80萬元。核彈頭藍寅倫獲得三年複數約，2019年至2020年的月薪皆為35萬元。



野手方面，除了藍寅倫獲複數約外，強打少年廖健富2019年的月薪從6萬元升至18.5萬元；劉時豪加薪6萬元，2019年的月薪為18萬元。梁家榮月加薪3萬元，新球季月薪15萬元；嚴宏均2019年月薪則從10萬元增至12萬元。



詹智堯減薪7萬元，新球季月薪22萬元；鍾承祐2019年月薪11萬元，減薪1萬元；余德龍新球季月薪從20萬元調降至19萬元。



投手方面，吳丞哲與黃子鵬皆月加薪10.5萬元，為投手群中加薪幅度最高，新球季的月薪同為18萬元。蘇俊羽加薪百分之百，2019年月薪達到10萬元；中繼亮眼的林國裕其月薪增加6萬元成為16萬元；林逸翔減薪3萬元，2019年月薪為9萬元；黃偉晟2019年月薪則是從15萬元降至13.5萬元。



Lamigo桃猿隊少部分的年輕選手將在1月10日於桃園展開初階段的春訓。正式春訓啟動的時間將是1月14日。