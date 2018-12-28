米歇爾推出首雙簽名鞋款　致敬偶像蜘蛛人

▲ 米歇爾推出首雙簽名鞋款。（圖／翻攝自推特）



記者林育正／綜合報導

爵士當家後衛米歇爾(Donovan Mitchell)28日正式宣布將推出簽名鞋款 Adidas D.O.N. Issue #1，不只預計將走平價路線，鞋子的設計則是向最喜歡的漫畫人物蜘蛛人致敬。而第一代鞋款更取名為Issue #1，與美國漫畫相同。

米歇爾菜鳥球季就大放異彩讓adidas奉上合約， Adidas D.O.N. Issue #1在28日曝光後，預計將在2019年季後賽期間開始販售，這是米歇爾生涯首雙簽名鞋款。鞋款名稱 D.O.N.不只是他名字的縮寫，更融合他的座右銘「決心戰勝逆境」 “Determination Over Negativity”。

而在鞋身側邊則有類似蜘蛛網的設計，鞋舌上端還有蜘蛛標誌，為的就是像最喜歡的漫畫人物蜘蛛人致敬。「我對於這雙鞋的理念，便是這是為了相信自己能完成任何事的孩子打造。這只是我籃球生涯的第二年，但已經有了專屬鞋款，我希望能啟發孩童，讓他們相信自己的無限潛力。」

而這雙鞋的售價也將相對平價，預計將在100美元約3000台幣以下，比同門的哈登(James Harden)、羅斯(Derrick Rose)和理拉德(Damian Lillard)的簽名鞋款還要便宜。米歇爾將是現今NBA之中，第18位擁有簽名鞋款的球員。

「我到現在還是無法相信有球迷穿著我的球衣，得花點時間習慣，接下來得適應看到有人穿著我的球鞋，我感到非常幸運。」米歇爾說。