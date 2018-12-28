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金柏瑞喊6年約太貴　「滑球怪物」成紅襪積極爭取對象

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▲歐塔維諾。(圖／達志影像／美聯社)

▲有「滑球怪物」之稱的後援歐塔維諾。（圖／達志影像／美聯社）

記者路皓惟／綜合報導

自由市場先發球員陸續簽約，後援市場也逐漸熱絡起來，「滑球怪物」歐塔維諾（Adam Ottavino）在投出生涯最佳球季後，在自由市場中吸引多支球隊角逐，根據大聯盟報導，紅襪和白襪在這場搶人大戰中展現積極的態度。

根據大聯盟記者摩洛西（Jon Morosi）消息指出，目前紅襪和白襪持續對歐塔維諾抱持著高度簽約興趣，而前東家洛磯隊也有意把他簽回來。至於洋基先前也曾對他表示興趣，將他列入口袋名單。

紅襪守護神金柏瑞（Craig Kimbrel）休賽季投入市場，要求6年歷史後援投手最長年限合約，紅襪球團不願花大錢簽後援，加上另一名主力牛棚凱利（Joe Kelly）轉戰道奇，於是把雷達掃向歐塔維諾，作為擬定的後備人選。

至於白襪隊部分，雖然近期自由市場的新聞都是關於馬查多（Manny Machado）和哈波（Bryce Harper），但實際上，已經連續10年沒有打進季後賽的白襪，陣中有許多年輕潛力準備發揮，若投手陣容能夠完成補強，有機會在美聯中區競爭，一舉重返季後賽。

歐塔維諾擁有一顆「變態滑球」，是一名具有高三振能力的後援大將，上季出賽75場主投77.2局狂飆112次三振，K9值高達13.0，投出6勝4敗、防禦率2.43生涯最佳數據。

▲紅襪守護神金柏瑞（Craig Kimbrel）。（圖／達志影像／美聯社）

▲守護神金柏瑞（Craig Kimbrel）開價6年合約，出現有行無市的狀況。（圖／達志影像／美聯社）

★圖片為版權照片，由達志影像供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經達志影像許可，不得部分或全部轉載！

關鍵字： 滑球怪物歐塔維諾紅襪
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