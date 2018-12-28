找到普侯斯後的明星主砲　紅雀5年1.5億想綁葛斯密特

▲「蛇王」葛斯密特休賽季被交易至紅雀。（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

紅雀在休賽季送出3位球員外加選秀權，從響尾蛇交易來過去兩季都敲出30發以上全壘打，4屆銀棒獎、3屆金手套獎的強打1壘手葛斯密特（Paul Goldschmidt），為了綁住這位重砲手，紅雀正準備向他提出延長合約。

根據《聖路易郵報》報導，葛斯密特被認定是未來球隊主砲，紅雀球團正準備提出延長合約綁人，會提出一張符合市場報價的價碼，據了解，這份合約將會是5年1.5億美元，合約中可能另外附加選擇權。

不過這目前僅是紅雀單方面的計畫，畢竟葛斯密特來到聖路易時間還不長，對於這座城市和球迷也還未有太深刻的感想，更重要的是，葛斯密特是否適合聖路易，或者未來計畫投入自由市場測試身價，都會是他考量簽延長合約的重點。

葛斯密特在2015年簽下5年3200萬美金（約9.8億新台幣），在合約最後一年2019年將會拿到1450萬美金（約4.45億新台幣），若紅雀沒有提前向他續約，葛斯密特將成為2020年最大咖的自由球員之一。

31歲的葛斯密特可說是國聯近5年來最佳一壘手，連續6年入選國聯明星隊，過去3個球季都獲得國聯MVP票選提名。大聯盟8年生涯中，一共收穫3座金手套和4座銀棒獎。上季158場出賽，打擊三圍.290/.389/.533，敲出33支全壘打和83分打點。

▲葛斯密特攻守俱佳。（圖／達志影像／美聯社）



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