三分命中率生涯最低　湯普森毫不在意這件事

▲湯普森不在乎自己命中率不佳的問題。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

勇士「浪花兄弟」之一的湯普森(Klay Thompson)開賽至今狀況相當不佳，他生涯前7個球季三分線命中率都超過4成，不過本賽季卻陷入低潮目前僅有33.7％甚至他只要在場時勇士每一百回合得分下降近6分，只要上場就是在傷害勇士，但面對低潮「湯神」卻不在意，並表示，「我不認為自己投籃水平下降了。」

過去湯普森拿手的三分線一直是衛冕軍最大威脅之一，不過新球季開賽進3個月，「湯神」卻一直找不到投籃狀態，甚至面對湖人的聖誕大戰全場7投2中僅拿5分，近五場比賽三分線22投4中，面對自己低迷狀態湯普森並不擔心，「我不認為自己投籃水平下降，我真的不這麼認為，就像我說的我不關心這件事。」

▲湯普森三分命中率創生涯新低。（圖／達志影像／美聯社）



「我寧願現在出現低潮也不希望自己在季後賽發生這些狀況，這僅僅是我連續打出幾場糟糕的比賽，但我不會去擔心自己手感不佳的問題，我之前是聯盟最好的射手之一，所以我不在乎別人怎麼說我。說實話，我不是對自己很嚴格的人，我有關心這件事情，但我不會因此失眠。」湯普森表示。

不過對於湯普森的低迷，許多隊友都想要幫助他找回手感，只是K湯仍自信自己會找回狀態，並只願意接受4個人建議，「難道會有人告訴我怎麼改善我的跳投？除非是米勒(Reggie Miller)或艾倫(Ray Allen)，不然我不知道我還可以聽誰的建議，大鳥柏德(Larry Bird)？但我也可能聽柯爾(Steve Kerr)的。」

本賽季目前湯普森場均可以攻下21分，4.1籃板，2.1助攻。

▲湯普森。（圖／達志影像／美聯社）