詹姆斯、朗多掛傷號　英格雷急欲挺身而出

▲英格雷。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

湖人兩大老將詹姆斯(LeBron James)鼠蹊部受傷，朗多(Rajon Rondo)則傷到右手指讓湖人折損戰力。不過21歲的前鋒英格雷(Brandon Ingram)跳出來說已經準備好挺身而出，「這是讓我上場發揮，展現自己實力的好機會。」

「我認為我會占有更多球權，在防守端我也必須有更好的表現。我們隊上有很多年輕球員，這個球季我們又年長了一歲，增加更多經驗，必須上場展現出我們的實力。我們知道什麼時候要做什麼事，在看過了許多事情之後，必須有一定程度的長進。」

詹姆斯和朗多同樣在對上勇士的聖誕節大戰中受傷，詹姆斯傷到鼠蹊部預計缺席多場比賽；朗多則是扭傷右手指，回歸時間還要視他的疼痛狀況而定。英格雷本季平均15.5分4籃板2.2助攻，投籃命中率47.1%。先前曾因為腳踝扭傷以及涉入與火箭隊的衝突被禁賽，總共缺席11場。

「要彌補缺席帶來的戰力損失，我們得打得更無私，持續相信隊友，傳球。英格蘭會協助分擔控球工作，但我們需要所有球員堅守自己的工作。每一場比賽都一樣，就是拿出更好的表現，把勝利拿下來。接下來這段時間對我們來說非常關鍵。」湖人總教練華頓(Luke Walton)說。

▲詹姆斯。（圖／CFP）