馬林魚瑞爾穆托交易一拖再拖　教士仍積極談交易

▲瑞爾穆托(J. T. Realmuto)（圖／達志影像／美聯社）



記者路皓惟／綜合報導

交易市場最熱門捕手莫過於馬林魚的瑞爾穆托（J.T. Realmuto），不過隨著時間的流逝各隊也受不了馬林魚一拖再拖逐漸失去耐心。根據大聯盟最新報導，教士隊仍積極洽談交易的球隊，而道奇、費城人和小熊也有興趣。

馬林魚今年休賽季重點計畫，就是送走明星捕手瑞爾穆托，早在今年休賽季一開始他就透過經紀人貝瑞（Jeff Berry）放話「崔密」，表示不願再為馬林魚效力，明年要穿上別隊的球隊。

教士日前透過交易從印地安人換來捕手潛力米吉亞（Francisco Mejia），根據報導中指出，教士仍計畫爭取交易捕手瑞爾穆托，若成功完成本筆交易，先發捕手將由瑞爾穆托來扛，而捕手黑吉斯（Austin Hedges）則是用來交易其他投手。

瑞爾穆托交易進度緩慢，主要是馬林魚態度被動，導致許多球隊轉往B計畫，例如大都會就改簽拉莫斯（Wilson Ramos）。另外，馬林魚老闆基特（Derek Jeter）堅持在交易包裹內必須要得到一名大聯盟級球員，要求是立即可以貢獻的即戰力，而不是小聯盟潛力新秀。

現年27歲的瑞爾穆托，生涯大聯盟第4個完整賽季打出代表作，.277/.340/.484打擊三圍，擊出21發全壘打貢獻74分打點，上壘率、長打率以及全壘打數都是生涯最佳，首度入選國聯明星隊並且獲得銀棒獎肯定。

瑞爾穆托本季結束後擁有第2年的薪資仲裁資格，以今年出色的表現來看，專家推估他的年薪將從目前的290萬美元上漲到610萬美元左右。

▲大都會改簽拉莫斯（Wilson Ramos）。（圖／達志影像／美聯社）



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