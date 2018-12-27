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CBA／劉錚賞弗神火鍋　野獸致命外線廣廈逆轉上海

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▲▼ 劉錚、林志傑。（圖／CFP）

▲劉錚。（圖／CFP）

記者林育正／綜合報導

廣廈27日挑戰上海，雖然首節落後多達20分，但廣廈在下半場發動反撲雙方打進延長賽。比賽結束前1分鐘，「野獸」林志傑投進三分外線擴大領先到5分，廣廈最終127比119成功踢館擊敗上海。

一開賽廣廈進攻完全不在狀況內不斷打鐵，反觀上海不論切入、外線命中率都非常高。上海兩名外援弗雷戴特(Jimmer Fredette)和史柯拉（Luis Scola）不僅能得分，同時還能助攻隊友，首節上海就以37比17取得多達20分的領先。

第二節廣廈進攻仍舊沒有起色，不過在中斷劉錚趁著弗雷戴特嘗試中距離出手的時候賞給他一記火鍋。隨後他也抓住機會快攻得分，並且在第二節結束前投進壓哨中距離。弗雷戴特上半場就轟進28分，史柯拉更高效率10分9籃板差一點雙十，廣廈得分集中在雙外援和胡金秋身上，上半場結束廣廈50比65落後。

不過在第三節上海陷入得分荒，讓廣廈一下就把得分追到個位數。本節博洛西斯外手感火燙頻頻開砲，胡金秋持續在籃下取分，劉錚再次快攻得手，並且耗費不少心力嚴防弗雷戴特，加上李京龍手感回溫。第三節結束廣廈追到85比87。

第四節剛開始劉錚就搶下進攻籃板補進，隨後再來一記橫移跳投連拿4分將比分追平。接下來雙方得分你來有往，比賽讀秒階段上海抓下防守籃板後長傳到前場快攻得手112平手進入延長賽。

福特森在延長賽火力全開接管比賽不斷切入進攻籃框，倒數48秒，林志傑接到福特森助攻catch and shoot投進外線幫助廣廈拉開領先到125比119，最終廣廈127比119扭轉首節落後20分的劣勢客場擊敗上海。

▲▼ 劉錚、林志傑。（圖／CFP）

▲林志傑。（圖／CFP）

本戰林志傑投進兩顆外線6分5籃板，劉錚14分6籃板1抄截1火鍋，福特森29分10籃板18助攻大三元，博洛西斯外線7投6中22分8籃板。上海方面弗雷戴特48分10籃板，史柯拉12分12籃板。

關鍵字： CBA旅外台將林志傑劉錚
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