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中信公益回饋日1/6登場　彭政閔、張志豪義賣與民眾同樂

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▲中信公益回饋日彭政閔捐贈實戰球具義賣獻愛。（圖／中信兄弟提供）

▲中信公益回饋日彭政閔捐贈實戰球具義賣獻愛。（圖／中信兄弟提供）

體育中心／綜合報導

中國信託明年2019年1月6日下午1時於台北南港中國信託金融園區舉辦「中信公益回饋日」，中國信託銀行贊助之女子高爾夫球星盧曉晴，與中信兄弟棒球隊球星彭政閔、周思齊、張志豪等18位球員將擔任公益大使，捐出個人紀念物品義賣，邀請民眾參與同樂。

中國信託主管和員工亦響應競標活動，善款將捐贈第34屆「點燃生命之火」愛心募款活動。其中李振昌在中華職棒奪得首次救援成功所戴的球帽、王威晨寫下連續21場安打紀錄的實戰斷棒皆開放民眾競標，期盼募集善款幫助更多偏鄉弱勢孩童。

「中信公益回饋日」連續兩年舉辦，「點燃生命之火」發起單位、中國信託慈善基金會董事長辜仲諒感謝球員公益獻愛，有所成就之後不忘回饋社會，為愛的循環做了最佳代言。

為響應「中信公益回饋日」，球星們紛紛捐贈個人紀念物品義賣，中國信託主管將拋磚引玉、參與競標捐出善款，義賣物品包括臺灣高球一姊盧曉晴、前高球球后馮珊珊的冠軍物品和實戰球具，以及中信兄弟球星彭政閔、周思齊個人紀錄的實戰球衣球棒。

活動現場亦有球員紀念物品開放民眾競標，如李振昌於今年7月28日奪得首次救援成功所戴的球帽，王威晨超越父親王光輝個人紀錄、寫下連續21場安打紀錄的實戰斷棒。盧曉晴表示，很開心每年攜手中國信託參與公益，讓愛延續；中信兄弟老大哥彭政閔期望用行動帶動年輕球員，發揮愛的影響力。

活動當天，中國信託金融園區將變身為親子遊樂園，民眾捐出銅板即可體驗「氣墊跳跳床」、「棒球九宮格」、「高球推桿趣」和「套圈圈」遊戲，更有機會獲得獎品。

中信銀行贊助的高球女將盧曉晴、程思嘉、謝瑀玲，以及中信兄弟彭政閔、周思齊、張志豪、詹子賢、王威晨等球星，將扮演遊戲關主與民眾同樂，中信兄弟球團更捐出總價值100萬元的商品義賣，凡購買中信兄弟福袋的民眾，可與球員合照。孩童們的偶像泡泡哥哥亦現身與吉祥物歡樂唱跳，共度公益嘉年華。

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