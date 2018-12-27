41歲5枚冠軍戒　最強四分衛布雷迪堅持不退休

▲愛國者四分衛布雷迪。（圖／達志影像／美聯社）



記者林育正／綜合報導

NFL最偉大四分衛之一的布雷迪(Tom Brady)號稱體壇勝利組，不只擁有5枚冠軍戒指，老婆還是巴西超模吉賽兒邦臣（Gisele Bundchen）。儘管如此就算今年已經41歲，他仍舊對美式足球充滿熱情，還沒有退休的念頭。

「我相信我絕對會出戰2019球季，我的目標不只是明年要繼續奮戰，以後的日子也要。我會竭盡可能出賽，在比賽中用盡全力，這就是我的一貫作風。這絕對會是個挑戰，我不把這一切當作理所當然，我希望能繼續打球，維持奪冠的水準。」

布雷迪生涯19個年頭全都效力愛國者，代表作是在第51屆超級盃3比28落後的逆境下，帶領愛國者急起直追進入延長賽，最後奪下冠軍。41歲的布雷迪生涯14次入選明星賽也追平歷史最佳紀錄，季後賽71次傳球達陣史上第一，心理素質超強，堪稱為季後賽和冠軍而生的男人。不過5座冠軍和19年生涯，對他顯然還不夠。

「我每天起床都非常興奮急著要上工，對於我的工作感到非常滿足，沒有比打美式足球更棒的事了。美式足球帶來許多考驗，焦慮、緊張，喜悅、快樂，甚至是失望到挫折，情緒主導了一切。但如果你能打造強悍的心理素質，那會讓你感到非常值得，我真的非常幸運。」

布雷迪帶領的愛國者隊以10勝5敗迎接最後一場例行賽，並且已確定連續10年在美聯東區奪冠。如果最終戰擊敗紐約噴射機，將連續9年季後賽首輪輪空。上季愛國者在超級盃敗給老鷹，今年再次捲土重來。

「我的身體狀況非常好，15週下來總是有許多撞傷和瘀青，但我目前感覺不錯。我希望每一年到這個時候，我都能維持好狀態。」