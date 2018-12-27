球哥希望能成為全明星、MVP　深知洛杉磯打球殘酷

▲博爾希望能為全明星以及MVP。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

湖人二年級控衛博爾(Lonzo Ball)在今年詹姆斯(LeBron James)到來後，得分、助攻上都比上賽季來的少，不過他對於紫金大軍而言是一名相當重要的球員，而「球哥」在今年到來的老將身邊也有很大成長，近期受訪同樣相當有野心希望未來能成為全明星以及MVP，此外博爾更非常清楚在洛杉磯打球的殘酷。

「球哥」進入聯盟以來，因為「球爸」的不斷放話，也讓他成為各界的焦點，他的表現都被放大檢視，但隨著「詹皇」的到來，博爾的鎂光燈也被大量的搶走，但他比起菜鳥賽季也一直在成長，在接受《紐約時報》採訪更表示自己的野心，「我想要成為一名全明星，甚至有一天我也希望自己成為MVP，不過對我來說，最關心的還是總冠軍，當我去比賽，我就是為了爭取勝利。」

此外洛杉磯身為大城市，湖人在聯盟又有深厚的歷史，在這裡打球壓力也相當大，博爾過去就在UCLA打球也深知在這裡打球的殘酷，「我就是來自這裡，所以我知道在洛杉磯打球是什麼狀況，如果你在這裡贏球大家都會很喜歡你，但如果沒有，他就會找人來取代你。」

本賽季球哥一共打了34場比賽，有32場是先發出戰，場均出場28.9分鐘，可以攻下8.9分，5.1籃板，4.7助攻，1.5抄截。

▲「球哥」深知在洛杉磯打球的壓力。（圖／達志影像／美聯社）