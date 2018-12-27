運動雲

> >

球哥希望能成為全明星、MVP　深知洛杉磯打球殘酷

ETtoday運動雲

▲▼博爾（Lonzo Ball）。（圖／CFP）

▲博爾希望能為全明星以及MVP。（圖／CFP）

記者張曜麟／綜合報導

湖人二年級控衛博爾(Lonzo Ball)在今年詹姆斯(LeBron James)到來後，得分、助攻上都比上賽季來的少，不過他對於紫金大軍而言是一名相當重要的球員，而「球哥」在今年到來的老將身邊也有很大成長，近期受訪同樣相當有野心希望未來能成為全明星以及MVP，此外博爾更非常清楚在洛杉磯打球的殘酷。

「球哥」進入聯盟以來，因為「球爸」的不斷放話，也讓他成為各界的焦點，他的表現都被放大檢視，但隨著「詹皇」的到來，博爾的鎂光燈也被大量的搶走，但他比起菜鳥賽季也一直在成長，在接受《紐約時報》採訪更表示自己的野心，「我想要成為一名全明星，甚至有一天我也希望自己成為MVP，不過對我來說，最關心的還是總冠軍，當我去比賽，我就是為了爭取勝利。

此外洛杉磯身為大城市，湖人在聯盟又有深厚的歷史，在這裡打球壓力也相當大，博爾過去就在UCLA打球也深知在這裡打球的殘酷，「我就是來自這裡，所以我知道在洛杉磯打球是什麼狀況，如果你在這裡贏球大家都會很喜歡你，但如果沒有，他就會找人來取代你。

本賽季球哥一共打了34場比賽，有32場是先發出戰，場均出場28.9分鐘，可以攻下8.9分，5.1籃板，4.7助攻，1.5抄截。

▲▼ 「球哥」博爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲「球哥」深知在洛杉磯打球的壓力。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA湖人博爾
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

揪團9女16男最狂性愛趴　主辦人親送「女友大戰6男」3人起訴

熱門新聞

林書豪6投4中砍12+5外線回溫　老鷹遭溜馬逆轉無緣4連勝

哈登想「穿襠」過喬治？糗失誤掉球　遭酸本季最蠢NBA球員

陳偉殷明年年薪超過中職總和　還可付中職第5隊加盟金

職籃新推手高志鵬判刑確定　2019年台籃職業化恐遇考驗

中職／入選明星賽不參賽　聯盟修正：一律禁賽7天

王柏融明年第1年旅外　年薪馬上跳到第3高

讀者回應

﻿

最新新聞

1亞足賽24國　南韓身價最高

2唐西奇練假摔獲12罰遭諷像哈登

3格林關鍵三分命中率大於杜蘭特

4陳鏞基球迷會1月5日登場　限量50位

5祖巴奇認為進步是因為和朗多3打3

熱門新聞

1林書豪砍12+5外線回溫　老鷹遭逆轉

2哈登想穿襠過喬治？遭酸本季最蠢

3陳偉殷年薪超過中職　還可加盟第5隊

4高志鵬遭判刑　台籃職業化遇考驗

5入選明星賽不打　聯盟：一律禁賽7天

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

泰山高中階梯訓練

小朋友問如何打全壘打？　林子偉：你問到我的痛處囉！

化身聖誕老公公回饋那瑪夏　林子偉：心裡暖暖的

與部落小朋友聊夢想　林子偉：未來站穩大聯盟

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

基本工資雙漲、發票兌獎換地點　2019年新制上路懶人包一次看！

蔡依林淚崩與過去的自己和解　「我都走過來了你也可以」

《怪美的》MV終於來了～ 蔡依林穿獄服美翻！

阿伯「暴風式左切」不顧後方車　下秒安全帽噴飛倒輪下險爆頭

聲林之王EP11【獨家幕後花絮】李佳歡徐佳瑩忘情合唱《出口》調皮老蕭不忘調侃Lala身高
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366