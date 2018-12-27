馬刺罰球命中率聯盟第二佳僅次勇士　助理教練有秘招

▲馬刺福布斯本季罰球由66.7％進步為84.2%。（圖／CFP）



記者陳瑞浩／綜合報導

馬刺開季至今34場罰球命中率達82.7％，排名聯盟第二僅次於勇士的83.7％，後衛米爾斯（Patty Mills）於27日向《聖安東尼奧快報》透露，馬刺的高檔罰球命中率與助教英格蘭（Chip Engelland）於練球時的罰球比賽有很大關係

米爾斯表示，「英格蘭的罰球比賽讓無聊的罰球變的有趣又新鮮；投籃有太多變數，如果在訓練時就以這樣的壓力練習，對我們來說很有幫助，那樣會讓你保持比賽的緊張感。」

「在練習中展現對比賽的責任是很重要的事，尤其是我們有艾德里奇（LaMarcus Aldridge）、蓋伊（Rudy Gay）、狄羅臣（DeMar DeRozan）這些球員，他們很會製造對手犯規，所以罰球對我們來說更重要。」米爾斯補充道。

攤開馬刺球員名單檢視，本季出賽30場比賽的球員罰球命中率都高達80%以上，罰球命中率最高的是前鋒貝坦斯（Davis Bertans）的91.7%，依序是貝里納里（Marco Belinelli）的86.7%、再來為蓋伊的84.4%、依序為福布斯（Bryn Forbes）的84.2%、迪羅臣的84%、米爾斯的83.7%。

以上季比較而言，又以福布斯與貝坦斯的罰球命中率進步最多，福布斯的罰球較上季進步了18%，貝坦斯的罰球命中率則提升了10%，兩位球員也成為馬刺不可或缺的戰力。

▲馬刺後衛米爾斯。（圖／路透社）