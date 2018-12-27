運動雲

> >

馬刺罰球命中率聯盟第二佳僅次勇士　助理教練有秘招

ETtoday運動雲

▲▼福布斯（Bryn Forbes）。（圖／CFP）

▲馬刺福布斯本季罰球由66.7％進步為84.2%。（圖／CFP）

記者陳瑞浩／綜合報導

馬刺開季至今34場罰球命中率達82.7％，排名聯盟第二僅次於勇士的83.7％，後衛米爾斯（Patty Mills）於27日向《聖安東尼奧快報》透露，馬刺的高檔罰球命中率與助教英格蘭（Chip Engelland）於練球時的罰球比賽有很大關係

米爾斯表示，「英格蘭的罰球比賽讓無聊的罰球變的有趣又新鮮；投籃有太多變數，如果在訓練時就以這樣的壓力練習，對我們來說很有幫助，那樣會讓你保持比賽的緊張感。」

「在練習中展現對比賽的責任是很重要的事，尤其是我們有艾德里奇（LaMarcus Aldridge）、蓋伊（Rudy Gay）、狄羅臣（DeMar DeRozan）這些球員，他們很會製造對手犯規，所以罰球對我們來說更重要。」米爾斯補充道。

攤開馬刺球員名單檢視，本季出賽30場比賽的球員罰球命中率都高達80%以上，罰球命中率最高的是前鋒貝坦斯（Davis Bertans）的91.7%，依序是貝里納里（Marco Belinelli）的86.7%、再來為蓋伊的84.4%、依序為福布斯（Bryn Forbes）的84.2%、迪羅臣的84%、米爾斯的83.7%。

以上季比較而言，又以福布斯與貝坦斯的罰球命中率進步最多，福布斯的罰球較上季進步了18%，貝坦斯的罰球命中率則提升了10%，兩位球員也成為馬刺不可或缺的戰力。

▲雷納德、米爾斯。（圖／路透社）

▲馬刺後衛米爾斯。（圖／路透社）

關鍵字： 馬刺米爾斯NBA勇士
留個言吧! (共 則留言) 回 ETtoday 首頁
ETtoday運動雲

揪團9女16男最狂性愛趴　主辦人親送「女友大戰6男」3人起訴

熱門新聞

林書豪6投4中砍12+5外線回溫　老鷹遭溜馬逆轉無緣4連勝

哈登想「穿襠」過喬治？糗失誤掉球　遭酸本季最蠢NBA球員

陳偉殷明年年薪超過中職總和　還可付中職第5隊加盟金

職籃新推手高志鵬判刑確定　2019年台籃職業化恐遇考驗

中職／入選明星賽不參賽　聯盟修正：一律禁賽7天

王柏融明年第1年旅外　年薪馬上跳到第3高

讀者回應

﻿

最新新聞

1亞足賽24國　南韓身價最高

2唐西奇練假摔獲12罰遭諷像哈登

3格林關鍵三分命中率大於杜蘭特

4陳鏞基球迷會1月5日登場　限量50位

5祖巴奇認為進步是因為和朗多3打3

熱門新聞

1林書豪砍12+5外線回溫　老鷹遭逆轉

2哈登想穿襠過喬治？遭酸本季最蠢

3陳偉殷年薪超過中職　還可加盟第5隊

4高志鵬遭判刑　台籃職業化遇考驗

5入選明星賽不打　聯盟：一律禁賽7天

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

#萌萌熊貓舞拿獎金抽好禮

慶祝熊貓團團圓圓來台十周年，參加#萌萌熊貓舞活動，就有機會抽獎金唷！

聲林之王Jungle Voice

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

許願池狂歡月

許願池狂歡月

搜集許願小物，天天抽百杯熱美式咖啡，週週抽最強3C產品～再抽冬季推薦家電

抽！2019豬年運勢籤

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

熱門影音

全站熱門影音

泰山高中階梯訓練

小朋友問如何打全壘打？　林子偉：你問到我的痛處囉！

化身聖誕老公公回饋那瑪夏　林子偉：心裡暖暖的

與部落小朋友聊夢想　林子偉：未來站穩大聯盟

11/03 總冠軍賽G5 統一 vs Lamigo 賽後，Lamigo桃猿獲得年度總冠軍！球員們開心暢飲香檳浴，接受賽後訪問

基本工資雙漲、發票兌獎換地點　2019年新制上路懶人包一次看！

蔡依林淚崩與過去的自己和解　「我都走過來了你也可以」

《怪美的》MV終於來了～ 蔡依林穿獄服美翻！

阿伯「暴風式左切」不顧後方車　下秒安全帽噴飛倒輪下險爆頭

聲林之王EP11【獨家幕後花絮】李佳歡徐佳瑩忘情合唱《出口》調皮老蕭不忘調侃Lala身高
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
c ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366