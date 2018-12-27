朗多右手指骨折　攜手詹姆斯缺席28日對國王之戰

▲朗多(Rajon Rondo)再次受到傷勢影響。（圖／CFP）

記者黃琮舜／綜合報導

湖人在聖誕大戰傷了詹姆斯(LeBron James)，他也確定無法出戰明(28)日作客國王之戰，而最新消息指出控衛朗多(Rajon Rondo)也在比賽中受傷，被診斷出左手指第三級骨折，與國王之戰不會隨隊，29日對上快艇之戰賽前會有更進一步的消息。

詹姆斯在與勇士之戰的第三節退場，在他退場之後勇士一度將比分追到剩2分差，但朗多上場後穩住局面幫助湖人重新拉開比分，是湖人最後能大勝26分的大功臣。對於湖人隊來說，同時少了聯盟第一人詹姆斯和擅長掌握節奏的老將朗多會是總教練華頓(Luke Walton)的一大挑戰。

朗多本季曾因左手掌骨折連續缺席17場比賽，直到22日才回歸，在這17場比賽中湖人的戰績是10勝7敗，但是當時還有詹姆斯可以充當控球的腳色，在兩名球星缺陣下，湖人陣中能控球的就只剩博爾(Lonzo Ball)，這代表著當博爾休息期間可能需要靠英格蘭(Brandon Ingram)來充當控球者。對湖人較有利的是，國王在今(27)日剛輸給快艇，明天將會是背靠背的第二戰，體力可能比湖人要差一些。

▼湖人一哥詹姆斯受傷。（圖／CFP）