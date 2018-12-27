WCBA／例行賽尾聲楊雅惠有望助攻后　彭詩晴外線最準

▲楊雅惠。（圖／CFP）



記者林育正／綜合報導

WCBA本季將進行34場例行賽，目前已進行25戰即將在1月19日告一段落。本季有多名台將西進中國，在個人獎項上楊雅惠有機會爭奪助攻后頭銜，而「女AI」彭詩晴則是外線最準的台將命中率高達45.4%。

由於WCBA和WNBA賽季交錯，因此從美國引進不少強力外援扛起得分重責大任。不過本季台將仍在助攻、抄截以及三分外線有不錯的發揮。過去效力國泰的福建後衛楊雅惠，本季25場比賽全勤送出多達131次助攻，總數僅次132次的四川球員龔芳竹。 楊雅惠場均助攻5.2次，僅次出賽較少的武桐桐的5.6次和龔芳竹的5.3次，若能把握剩下9場例行賽做最後衝刺，有機會獲得助攻后頭銜。

而在WCBA打拚好幾年的「女AI」彭詩晴回鍋新疆幫助球隊打出19勝6敗戰績，目前排名第四晉級季後賽不是太大問題。而彭詩晴本季外線命中率45.45%為台將最佳，就算與中國球員相比也非常有競爭力，她目前場均10.6分。

▲ 彭詩晴。（圖／CFP）



抄截方面，陝西天澤的林仙芳一度暫居聯盟抄截后，目前場均1.72次遭到超車。楊雅惠場均1.96次，黃品蓁更多達2.04排在聯盟前10。黃品蓁為本季身手最全能的台將，場均得分13.3分6.4籃板都是台將最佳。

▲黃品蓁。（圖／CFP）