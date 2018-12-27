陳偉殷明年年薪超越中職薪水總和　還可加盟成立第5隊

▲陳偉殷。（圖／記者季相儒攝）

體育中心／綜合報導

旅美投手陳偉殷明年2019年年薪2000萬美元（約6.2億元台幣），是旅美球員最高薪，更是華人運動員最高年薪，而且年薪超過了中職所有球員的薪水總額，年薪已經可以加盟中職成立第5隊。

陳偉殷在2016年以5年8千萬美元（約26.8億台幣）、附帶第6年球員選擇權，總額高達9600萬美元加盟馬林魚，與鈴木一朗當隊友，超越姚明5年7500萬美元合約，締造華人運動員合約總額最高的紀錄。

他在今年年薪年薪來到1000萬美元，並且再領到分段支付的800萬美元簽約金，今年共領隊1800萬美元，已經超過姚明在2010年領到的年薪1769萬美元。

陳偉殷明年的年薪更來到2000萬美元，成為全隊最高薪，在大聯盟與小熊日籍投手達比修有並列第35名，兩人在亞洲選手中位居第3。

他在今年的年薪沒有加上分段簽約金，是真的年薪超越姚明，是華人運動員的年薪王。2020年年薪合約最高峰的2200萬美元。

根據中職球員工會公布的數據，中職今年4球團本土球員薪資總和約4.1億元，加上洋將薪資，4球團今年支付所有選手薪資接近5億元。陳偉殷今年一個領到的年薪就已經超過中職4球團的薪水支出。

中職新球隊加盟辦法中，新球團要付加盟金1.2億台幣、保證金3.6億台幣及地方棒球振興基金1億台幣，總共是5.8億台幣，陳偉殷今年的年薪已可以組新球團加盟中職。