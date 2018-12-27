福原愛獲賞挺肚飄孕味　期待日本桌壇新星們能擊敗大陸

▲福原愛懷二胎。（圖／翻攝自江宏傑臉書）

記者謝孟儒／綜合報導

日本知名桌球國手福原愛和江宏傑2016年結婚後，開始淡出日本桌壇，並在10月底決定退役，12月初宣布懷第二胎，日前參加日本2018年職業體育大賞頒獎典禮，獲得特別功勞賞，談到對於日本桌壇的期望，「希望後進們能夠實現打敗大陸的目標。」

福原愛在母親的栽培下，從年僅3歲9個月就開始打桌球，曾參與4屆奧運，最高世界排名曾經到第4，2012倫敦奧運奪下女子團體銀牌、2016里約奧運單打4強，桌球世錦賽團體賽銀牌和4面銅牌， 2010廣州亞運包辦單雙打和混雙銅牌共拿下6面獎牌，成績斐然加上個性率真可愛，深受日本民眾喜歡。

▼ 福原愛宣布退役。（圖／CFP）

福原愛嫁做人妻之後，決定在自己30歲生日前夕宣布從職業退役，仍以Ｔ聯賽理事一職回歸日本桌壇，2017年10月才生下女兒Aila醬後，江宏傑5日也宣布他懷胎6個月，福原愛出席日本報知新聞社主辦的2018年職業體育大賞頒獎典禮，獲得特別功勞賞，展現孕妻的韻味，2018年對我來說是重要的轉折，正式和選手的身份告別。

▼張本智和。（圖／取自ITTF）

福原愛提到，「現在對我來說每天都充滿新鮮感，希望能學的更多和選手時期不同的知識，明年的目標將是挑戰二字。對於再度懷孕的也很感謝球迷一直以來的支持。」不過談到未來日本桌壇的前景，以及前進東京奧運的處境，「相信石川佳純、伊藤美誠、平野美宇，能夠扛起起日本女桌。」

「相信女單選手們，能夠和張本智和等男單選手，一起對大陸更加有威脅。」福原愛認為，「期待他們可以實現打敗大陸桌球隊的目標，並且持續為日本桌球帶來新氣象。」

▼ 日本女子桌球選手伊藤美誠。（圖／CFP）