米勒無緣重返洋基　傷病史、年紀讓紐約2隊縮手

▲米勒（Andrew Miller）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

在2016年季後賽大殺四方的超級牛棚米勒（Andrew Miller），今年未獲印地安人續約甚至也沒收到合格報價，而外媒也透露洋基沒有打算找回他，主要是考量到健康因素。

米勒在2015年效力洋基，並獲得美聯年度最佳後援的肯定，隔年季中被交易到印地安人，美聯冠軍戰4場出賽5局僅失掉1分完全封鎖洋基挺進世界大賽，讓印地安人破除長達68年的冠軍荒看見一線曙光，可惜被小熊上演1勝3敗絕地大逆轉。

米勒今年因傷所苦僅出賽37場是2013年以來最低，且防禦率也從過去兩季的1.50以下、連續4季低於2.05飆升到4.24，球季結束後印地安人不僅沒有續約且還未提出合格報價，最終2年2500萬美元附帶第3年自動續約權以及拒絕交易條款改披紅雀戰袍。

自由市場開市以來，米勒一直與洋基產生連結，但最後沒有成真。《SportsNet New York》記者馬丁諾（Andy Martino）指出，儘管洋基、大都會兩支紐約球隊起初都對米勒表示興趣，但始終都沒有提出報價，主要就是在健康考量，不確定米勒還能投多久。

米勒本季多次因為肩傷、拉傷以及膝傷進入傷兵名單，且2019年5月就滿34歲成為各隊縮手的主因。馬丁諾指出洋基仍然希望簽下2名牛棚投手，大都會在交易來24歲的2018年賽季美聯救援王、美聯年度最佳後援迪亞茲（Edwin Diaz），以及簽約回鍋的法米利亞（Jeurys Familia）後，仍不排除透過交易再補強一名牛棚。