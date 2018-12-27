教士與印地安人討論交易　意外領跑庫魯柏爭奪戰

▲庫魯柏（Corey Kluber）。（圖／達志影像／美聯社）

記者潘泓鈺／綜合報導

由於投手群國聯最高的防禦率與被打擊率，教士休賽期目標就是補強此環節。27日外媒報導，他們與印地安人交涉，意外的成為2屆賽揚強投庫魯柏（Corey Kluber）爭奪戰領跑者。

根據《MLB.com》記者摩洛西（Jon Morosi）報導，教士展開與印地安人的交易談判，主角正是印地安人的王牌投手庫魯柏。摩洛西也指出，一名內部人士也很意外教士會突然超越道奇，成為爭奪戰中的領跑者。

印地安人希望透過庫魯柏補進即戰力，摩洛西透露教士方面的籌碼，馬果特（Manuel Margot）、佛洛（Hunter Renfroe）兩名外野手都有可能被打包，搭配捕手黑吉斯（Austin Hedges）。而消息指出，教士並不會送出塔蒂斯（Fernando Tatis Jr.）、葛爾（ MacKenzie Gore）兩名自家頂級農場。

教士團隊防禦率5.09、團隊被打擊率.275都是國聯最差，66勝96敗排名全國聯倒數第2。休賽期目標補強投手環節，先前曾傳出與藍鳥交涉史卓曼（Marcus Stroman），以及大都會的「雷神」辛徳賈德（Noah Syndergaard）。

印地安人今年決定陣容重整，已經送走高梅斯（Yan Gomes）、阿隆索（Yonder Alonso）與恩卡納辛（Edwin Encarnacion）3名主力，休賽期也不斷在兜售庫魯柏。報導指出，印地安人與道奇曾經在冬季會議上討論庫魯柏交易案，雖然當時未能拍板但雙方也重新開啟談話。