張老師專欄／廣東中山熊貓盃少棒賽　 兩岸三地8隊逐鹿

▲兩岸三地熊貓杯少棒 。（圖／張昭雄提供）(下圖同）

張昭雄／廣東中山市綜合報導

第八屆廣東中山熊貓盃少棒賽，業於本月24日揭開戰幕，經過前三天分組預賽8支隊伍強弱分明，來自台灣的台東卑南、桃市仁善，以及地主中山乾鑫、中山熊貓等4隊晉級四強之列，明〔28〕天起繼續進行最後兩天總決賽。

這項為紀念號稱〔中國棒球之父〕梁扶初所創始熊貓隊，卻深具意義的熊貓盃少棒賽，今年參賽球隊計有來自台灣 新北市新埔、桃園市仁善、台北市福林及台東縣卑南等4隊；香港聯隊；福建連城隊，以及當地的中山乾鑫、中山熊貓等八隊，比賽先分兩組預賽，各取兩名交叉決賽，再進行一至四名總決賽，分組第三、四名角逐五至八名名次賽。

本月24日假中山東升鎮揭開分組預賽後，A組─冠軍中山熊貓３勝，亞軍桃園仁善2勝1負，第三名新北新埔1勝2負，第四名香港少聯3負。Ｂ組─冠軍台東卑南3勝，亞軍中山乾鑫1勝1和1負〔失分較少〕，第三名北市福林1勝1和1負〔失分較多〕，第四名福建連城3負。

據此項比賽執行主任馮小龍表示，因日本、南韓兩地學制關係，未邀參加本屆比賽，然而為發展各地少棒，特邀比賽經驗較少的香港少棒及福建連城參與，於是預賽比數懸殊。福建連城領隊，連城縣教育局長劉欣華指出，該隊成立時間不長，即便勤練非凡，惟福建省並沒有其他球隊可切磋球技，藉此機會使球員得到許多寶貴比賽經驗，不無助益，並學習到許多如何推展棒運動的各種措施。

28日第二階段賽程：名次賽─上午8時：新北新埔對福建連城，10時：北市福林對香港聯隊；四強賽─ 下午1時：中山熊貓對中山乾鑫，3時：台東卑南對桃園對仁善。