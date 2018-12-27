湯普森外線命中率33%陷生涯新低　柯爾：他會回來

▲湯普森。（圖／路透社）



記者林育正／綜合報導

勇士「K湯」湯普森(Klay Thompson)生涯前7個球季外線命中率都超過40%，不過本季卻陷入低潮目前僅有33.7%。儘管如此，勇士總教練柯爾(Steve Kerr)仍對他非常有信心，「他會回來的。」

日前10月底湯普森才狂轟14顆三分球打破NBA單場外線紀錄拿下52分，除此之外他手感不佳外線命中率33.7%，投籃命中率也僅有低於生涯平均的44%。命中率大幅下滑，和錯失出手空檔有關。本季當外線出現空檔湯普森命中率為39%，不過上一個球季高達52%。

湯普森如果要把命中率拉回40%以上，以他目前每場平均7.4次外線出手，接下來47場比賽的命中率得攀升到44.8%。否則本季將會是他生涯首次，外線命中率跌破40%。對此湯普森並不願多談，只說：「球季還很長。」

「我認為他的手感會回來的，比賽和人生非常有趣，都會有些突發狀況，你必須找到方法走出來。我們教練團的工作就是在球隊和個別球員陷入低潮時伸出援手。就像我說的，我從不質疑湯普森能否找到方法反彈。很明顯他正處於低潮，但他會更好的。」柯爾說。

「不只是湯普森，我們都還有很大進步空間，必須更果決一些。如何助攻給隊友，讓球流動等進攻細節都是，都必須做得更好。如果表現再像打湖人那樣，我們別想拿到總冠軍。」勇士頭號球星柯瑞(Stephen Curry)說。

▲柯爾。（圖／達志影像／美聯社）