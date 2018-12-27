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大專足聯／高醫大9人拼台體　152cm大一女將陳亮心踢滿90分鐘

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▲▼ 大專盃,大專足聯,台體vs高醫大 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲高醫大8號陳亮心。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／嘉義報導

大專足球聯賽公開一級26日賽事，最後一場由高醫大對上台體，高醫大只有9人先發拼戰有國家隊的台體，最終以0比16落敗，不過球隊唯一的女生陳亮心先發上場，在國腳球員附近顯得特別嬌小，也成為比賽一大兩點。

▲▼ 大專盃,大專足聯,台體vs高醫大 。（圖／記者謝孟儒攝）

高醫大出戰目前B組排在首位的台體，一開始先發只有9人，上半場第4分鐘台體連進2球，高醫這時補上一名先發，變成10人應戰，並以0比8進入下半場，台體下半場5個換人名額全用掉，整場比賽高醫難以過半場，唯有一波大腳遠傳進攻，但沒能從台體拿分，最後以0比16輸球。

▲▼ 大專盃,大專足聯,台體vs高醫大 。（圖／記者謝孟儒攝）

高醫大因為考試緣故，今天人數無法湊齊11人上場，而身高僅152公分的陳亮心在21人的場上顯得特別嬌小，「我對足球很有興趣，但只有國中玩球，班上一起玩而已，高中是打籃球，就很喜歡運動，不過我沒有要特別發展這一塊，就只是很有興趣，平常也會跟大家一起練球。」

▼高醫大門將謝俊杰拼命擋球。

▲▼ 大專盃,大專足聯,台體vs高醫大 。（圖／記者謝孟儒攝）

大一就讀運動醫學系的陳亮心第一次來踢大專盃，就碰上台體強隊，盡力踢滿90分鐘，「滿想進攻的，但是心有餘而力不足，上場就平常心。」談到可能遇到的碰撞，「如果他們先撞就不會客氣，碰撞不要受傷還好，剛剛有撞到，直接從背後壓，當下滿想打他。」

「我通常拿到球就掉球了。」不過陳亮心笑說，之後大專盃會想跟著球隊一起，「當時一起玩球的國中同學現在還會踢，不過也是玩興趣而已。」踢球對他來說，「很愉快，很享受跟同伴一起跑就很開心。」

▲▼ 大專盃,大專足聯,台體vs高醫大 。（圖／記者謝孟儒攝）

關鍵字： 大專足聯大專盃高醫大
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