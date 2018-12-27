大專足聯／台大升一級碰更強震撼　機械系副隊長：速度差很多

▲ 崔靖揚 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）



記者謝孟儒／嘉義報導

大專足球聯賽公開一級26日賽事，第二場由台灣大學出戰中興大學，台灣大學靠著14號藤田教譽在下半場進球，以1比0收下勝利，副隊長崔靖揚提到，「今年本來設定八強，現在看來可能還有最後機會吧，希望最後一場可以繼續贏下來。」

台灣大學出戰中興大學上半場雙方0比0，進入下半場後，藤田教譽進球，以1比0收下在嘉義賽程中的第一場勝利，台大去年從公開二級升上一級後，今年分在B組對上台體、文化、北市大等強隊，明顯感受到一二級強隊的落差。

今年大三的崔靖揚去年跟著球隊從二級到一級，「整個速度差很多，原本在二級的話，防守球員還有時間可以思考，現在上來如果遇到傳統強隊，後衛節奏會被打亂，導球速度就要加快，對台體那場我有遇到，感覺完全不一樣，像有些是二級上來的跟中興在二級對過。」

「去年在公開二級的成大、高醫、中興實力都不錯，也有上來。」機械系的崔靖揚說，「但在這裡遇到更強的，就覺得這些隊伍就一定要拿下來，整個球隊階層有提上來，碰到文化、陸官傳統一級，希望也是可以拿下來，球隊人員一直有更替，整個球風也不一樣，但大家都照教練指示都還不錯。」

大一李尉民則是說，高中雖然有踢球經驗，「但今年第一次的大專盃就踢一級覺得滿累的，對文化感覺是體力技術好，打起來特別累，跟比較專業球隊比，真的累滿多，自己對專業球隊比較發揮不出，他們基本動作真的非常漂亮，能遇到國腳很期待，也算是個不錯經驗，我們實力是有到前八的，但有時候就踢得不太好，因為有些球隊從小踢到大默契不錯。」



▼7號李尉民。