大專足聯／大一送水碰球僅2年　陸官門將許耀瑜從被射爆找自信

▲大專盃,吳鳳vs陸官 。（圖／記者謝孟儒攝，下同）

記者謝孟儒／嘉義報導

大專足球聯賽公開一級26日賽事，第一場由吳鳳科大出戰陸軍官校，吳鳳在下半場擴大比分，最終陸官以1比3落敗，守門員許耀瑜說，「原先想說可能會贏的，不過這一場我們有兩個主力，戰力有下滑一點，加上連掉兩球有點懊惱。」

吳鳳上半場有幾次射門射正，不過讓陸官守門員許耀瑜預判到沒能破門，直到第30分鐘黃偉倫進球，取得1比0進入下半場，第49分鐘陸官貝巴切射門撞柱後落地彈進球門，雙方1比1，不過黃偉倫在第80、93分鐘破門，終場吳鳳以3比1獲勝。

大四的許耀瑜擔任守門員其實只有短短2年，「大一開始踢球，不過一開始是送水員，第二年才開始收球，那時候體力跟不上也沒碰過球，所以連候補都沒有，大二開始踢，不過上場機會少，大三才開始下場，被高中同學就是隊長李國維拉進來。」

許耀瑜說，「一開始會很挫折，那時候有一場比賽學長覺得可以贏的，就讓我下，結果10分鐘就掉3球，第一次上場沒有經驗，什麼時候該出去接都不知道，我那時想著怎麼被進球，而不是我要怎麼守球，因為沒碰過足球啊，後來被射爆之後，大概知道對方會怎麼組織進攻，慢慢累積經驗。」

「現在遇到很強還是沒有自信，像是北市大、台體，下半場體力有差。」許耀瑜提到，「而且主力有兩個沒來，大家氣氛很悶，原本目標是三場都要贏，但現在輸了氣勢就沒了，我是覺得輸球沒關係，但是氣勢要有，要挺胸下場。」