首位地板滾球世界公開賽國手　陳銘哲做自己主人

▲體育蒲公英校園座談會在台中日南國中舉行。（圖／國立體育大學）

體育中心／綜合報導

由教育部體育署主辦、國立體育大學執行的107年度「體育蒲公英校園座談會」，26日於臺中市日南國中邀請到國立體育大學體育學院院長黃永旺及2015年總統教育獎得主陳銘哲，藉由2位講者的奮鬥歷程及經驗分享，成為「運動品德」及「生命教育」的學習標竿，期許能如同蒲公英般地散播各校。

2018全國身心障礙國民運動會（肢障混合組地板滾球雙人賽及個人賽BC3級）金牌陳銘哲，從小患重度腦性麻痹，日常生活一切都必須仰賴他人幫忙。曾被醫生判定「臨界智能不足」，15歲之前還是文盲，直到15歲後靠兩個姐姐幫助，展開學習之旅。陳銘哲珍惜能讀書的日子，雖然同學花2小時做的報告，他得花2天的時間才能完成。

別人輕鬆說出的話，自己卻得花3年時間練習。但他個性開朗樂觀，很幸運在姐姐們的陪伴下，一路學習至今，現是亞洲大學數位媒體設計系博士班3年級學生。

▲陳銘哲與黃永旺。（圖／國立體育大學）



陳銘哲是臺灣第一個參加地板滾球世界公開賽的選手。地板滾球是帕林匹克運動會的正式比賽項目，是針對重度與極重度肢體障礙者所設計的運動，從事這項運動除了能幫助陳銘哲肢體復建，透過輔具成為球場上的掌控者，也期許繼續透過地板滾球為自己、為國爭光。肢體障礙使他日常生活是被動照顧的個體，但是回到地板滾球的球場上，他可以成為自己真正的「主人」。

現任國立體育大學體育學院院長的黃永旺，一度因政策修改，無法當老師讓他從臨時工做起，但他以「寧可辛苦一陣子，不要辛苦一輩子」勉勵自己，用15年時間、7度閉關，從臨時工走到教授、副校長一職，這股不認輸的毅力，讓他十分專注投入在每件事情。

黃永旺同時也擔任教育部全國各級學校拔河專案負責人長達13年，他認為競技運動多是侵犯他人取勝，唯有拔河運動不強調個人的出色，而是要團體合作。並表示，有時退一步反而看得更多、更清楚，以此勉勵年輕學子。

▲黃永旺。（圖／國立體育大學提供）