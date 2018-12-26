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湖人小將祖巴奇成新門神　隊友麥基與錢德勒給建議　

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▲湖人，祖巴奇，Ivica Zubac（圖／達志影像／美聯社）

▲湖人祖巴奇（圖／達志影像／美聯社）

記者陳瑞浩／綜合報導

湖人21歲小將祖巴奇（Ivica Zubac）近3場先發表現亮眼，他繳出場均17.7分、8.3籃板、2.7阻攻成績，更於26日（台北時間）助湖人擊敗衛冕軍勇士拿下聖誕大戰勝利，祖巴奇在擔任首場先發時表示，這都要歸功於隊友麥基（JaVale McGee）與錢德勒（Tyson Chandler）給他的建議。

祖巴奇於聖誕大戰繳出18分、11籃板、2助攻、2抄截，此役效率值高達25為全隊最高，而他近3場寫下場均2.6次阻攻也為全隊最高，儼然成為湖人新門神，祖巴奇於先發首戰時表示，「當時我認為有責任替球隊贏球，麥基與錢德勒也傳訊息給我指導，他告訴我應該要怎樣打球，對方的防守習慣是什麼。他們就算我沒有上場比賽，也能依他們征戰多年的經驗給我建議。」

▲湖人隊中鋒祖巴奇。（圖／取自FIBA）

▲湖人隊祖巴奇。（圖／達志影像／美聯社）

祖巴奇季前因效力克羅埃西亞國家征戰世界盃過於疲勞，曾於搭機返美時昏倒，因此影響開季表現，他雖於賽後受訪時說明此狀況，但反遭網友批評以病痛為藉口，近三場的他成功因隊友麥基因流感與老將錢德勒的背部酸痛紛紛缺陣而頂替湖人先發中鋒表現亮眼，也已間接證明自己。

克羅埃西亞籍的祖巴奇，於2016年由湖人以第二輪第2順位選中，今已效力湖人第三個球季，本季近三場之前，他有19場比賽沒有被登錄，有出賽的場次上場時間也不超過7分鐘，如今他已成功把握隊友缺陣機會表現自己。總教練華頓（Luke Walton）也表示，「祖巴奇這一年的表現非常認真，你會注意到他，也有信心派他上場，我很樂意給他機會。」

▲湖人祖巴奇聖誕大戰表現

關鍵字： 麥基錢德勒祖巴奇NBA
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