詹皇飆大三元力壓一眉哥30+20　湖人擊退鵜鶘終結2連敗

▲詹姆斯飆大三元壓過戴維斯的瘋狂雙20幫助湖人終結連敗。（圖／CFP）



記者張曜麟／綜合報導

鵜鶘22日作客挑戰湖人，兩隊本季首次交手，雖然全場戰況膠著，不過末節靠著祖巴奇(Ivica Zubac)兩記驚天封蓋，加上詹姆斯(LeBron James)無解的猛攻，拿下22分，12籃板，14助攻的大三元表現，最終湖人就以112比104擊潰鵜鶘，也讓戴維斯(Anthony Davis) 30分，20籃板的生涯第6次雙20空砍。

麥基(JaVale McGee)持續缺戰下，戴維斯這名頂級大前鋒不斷強攻禁區，不過本季首度先發的湖人中鋒祖巴奇(Ivica Zubac)同樣也有強勢表現，在首節就有8分進帳，庫茲馬(Kyle Kuzma)更是一再上演精采爆扣嗨翻全場，而詹姆斯雖然首節得分僅拿3分，但卻送出7記助攻，是他本季單節最多，不過鵜鶘靠著「一眉哥」的帶動，在首節仍與湖人戰成34平手。

在朗多(Rajon Rondo)回歸的狀態下，湖人打得相當流暢，一直佔有些微領先，但進入次節末段，鵜鶘突然當機，「詹皇」連續2波不講理輾壓加上「軟豆」助攻給英格雷(Brandon Ingram)爆扣把比數一舉拉開，不過鵜鶘在內線的猛攻讓湖人一直無法解決，使得半場終了湖人僅以69比65些微領先。

兩節打完詹姆斯已經攻下12分，6籃板，9助攻；庫茲馬以及祖巴奇同樣都有12分進帳。戴維斯則拿下17分，11籃板；藍道16分。

下半場紫金大軍靠著庫茲馬與英格拉姆的飆分，很快將比數擴大到雙位數，祖巴奇更做足苦力一直在禁區攪和，而「詹皇」雖然進攻慾望不高，但在5分15秒仍然上演「戰斧爆扣」幫助球隊提升士氣，在他站上罰球線全場球迷還高呼「MVP」，不過湖人防守仍多次出現漏洞，導致湖人三節打完僅有6分領先。

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雖然決勝節鵜鶘一度追到3分差，但紫金軍團並沒有給對手太多機會，憑藉「詹皇」的串聯加上庫茲馬與博爾(Lonzo Ball)兩記關鍵三分彈再次擴大比分，此外祖巴奇更在「一眉哥」要扣籃時，賞了他一記大火鍋震驚全場，隨後也同樣送給藍道(Julius Randle)驚天封蓋，詹姆斯也同時用強硬的進攻來鎖定勝局，終場鵜鶘無力還擊以104比112落敗。

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全場詹姆斯展現統治力攻下22分，12籃板，14助攻的大三元數據，庫茲馬則有23分，3籃板，1助攻；祖巴奇首度先發拿下16分，11籃板，外帶抄截以及阻攻各2次；英格雷18分，7籃板，2助攻。

鵜鶘方面戴維斯拿下30分，20籃板，5助攻的瘋狂雙二十；哈樂戴(Jrue Holiday)18分，6籃板，10助攻；藍道21分，8籃板，2助攻。