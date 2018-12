詹皇飆大三元力壓一眉哥30+20　湖人擊退鵜鶘終結2連敗

▲詹姆斯飆大三元壓過戴維斯的瘋狂雙20幫助湖人終結連敗。(圖/CFP)



記者張曜麟/綜合報導

鵜鶘22日作客挑戰湖人,兩隊本季首次交手,雖然全場戰況膠著,不過末節靠著祖巴奇(Ivica Zubac)兩記驚天封蓋,加上詹姆斯(LeBron James)無解的猛攻,拿下22分,12籃板,14助攻的大三元表現,最終湖人就以112比104擊潰鵜鶘,也讓戴維斯(Anthony Davis) 30分,20籃板的生涯第6次雙20空砍。

麥基(JaVale McGee)持續缺戰下,戴維斯這名頂級大前鋒不斷強攻禁區,不過本季首度先發的湖人中鋒祖巴奇(Ivica Zubac)同樣也有強勢表現,在首節就有8分進帳,庫茲馬(Kyle Kuzma)更是一再上演精采爆扣嗨翻全場,而詹姆斯雖然首節得分僅拿3分,但卻送出7記助攻,是他本季單節最多,不過鵜鶘靠著「一眉哥」的帶動,在首節仍與湖人戰成34平手。

在朗多(Rajon Rondo)回歸的狀態下,湖人打得相當流暢,一直佔有些微領先,但進入次節末段,鵜鶘突然當機,「詹皇」連續2波不講理輾壓加上「軟豆」助攻給英格雷(Brandon Ingram)爆扣把比數一舉拉開,不過鵜鶘在內線的猛攻讓湖人一直無法解決,使得半場終了湖人僅以69比65些微領先。

兩節打完詹姆斯已經攻下12分,6籃板,9助攻;庫茲馬以及祖巴奇同樣都有12分進帳。戴維斯則拿下17分,11籃板;藍道16分。

下半場紫金大軍靠著庫茲馬與英格拉姆的飆分,很快將比數擴大到雙位數,祖巴奇更做足苦力一直在禁區攪和,而「詹皇」雖然進攻慾望不高,但在5分15秒仍然上演「戰斧爆扣」幫助球隊提升士氣,在他站上罰球線全場球迷還高呼「MVP」,不過湖人防守仍多次出現漏洞,導致湖人三節打完僅有6分領先。

LeBron James rack attack! #LakeShow 90 #DoItBig 81 3:45 left in Q3 on @ESPN pic.twitter.com/uZLcoIA4Pw

雖然決勝節鵜鶘一度追到3分差,但紫金軍團並沒有給對手太多機會,憑藉「詹皇」的串聯加上庫茲馬與博爾(Lonzo Ball)兩記關鍵三分彈再次擴大比分,此外祖巴奇更在「一眉哥」要扣籃時,賞了他一記大火鍋震驚全場,隨後也同樣送給藍道(Julius Randle)驚天封蓋,詹姆斯也同時用強硬的進攻來鎖定勝局,終場鵜鶘無力還擊以104比112落敗。

Ivica Zubac stays strong and sends it away! #LakeShow pic.twitter.com/7Sxpzcq4za