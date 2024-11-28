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「傑憲轉動巨大齒輪」古林睿煬自省：我夠格嗎？渴望為國而戰

▲▼世界12強棒球賽冠軍戰，陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽冠軍戰，陳傑憲。（圖／記者李毓康攝）

記者王真魚／綜合報導

全台仍陶醉在世界12強棒球賽奪冠的喜悅中，因傷辭退的古林睿煬看完賽事後，不僅為昔日隊友感到驕傲，更反思自己是否能在如此重要的戰役中展現同樣的沉穩。

「看完整個賽事後，我覺得我還不夠格跟他們站在一起，」古林謙遜地說，「他們的表現太出色了。如果換成是我，站在那個狀況下，我有辦法像他們一樣這麼沉穩嗎？我的回答可能不是肯定的。」

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這份自省，轉化為他赴日的動力。「我希望藉由接下來在日本，或是未來的國際賽，能回想起那個當下的自己。問自己是不是能夠像他們一樣時，我會是肯定的答案，我是能夠站在那個場上跟他們一起奮戰。」

談到明年的經典賽資格賽，古林展現高度參賽意願，「只要球團允許，我身體OK，我當然希望能參加所有國際賽，這是讓大家看到我們的時候，我不想要放棄任何有機會把台灣發揚光大的時刻。」

特別是看到陳傑憲在12強賽的表現，更堅定了他的信念。「傑憲這次扮演重要的靈魂人物，他轉動了台灣很久沒有人轉動的巨大齒輪。我很開心我們是在同一個世代。當齒輪轉動以後，會有更多小齒輪需要運作，我很願意擔任那些小齒輪。」

「不管是在國際賽場，或是我一個人在日本，我都想告訴大家，台灣可以出產很好的選手。」古林期許自己，能在旅日生涯中為台灣棒球繼續發光。

關鍵字： 古林睿煬世界12強台灣棒球國際賽參賽意願

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