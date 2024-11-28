專訪／火腿72頁報告打動古林！與統一磨合轉機　餅總成就王牌

▲古林睿煬加盟日本北海道火腿 。（圖／啟程國際運動行銷）

記者王真魚／專訪

即將赴日挑戰日本職棒的古林睿煬，分享了日本火腿隊積極爭取他的過程。火腿球團不僅準備了一份詳盡的72頁分析報告，更在各方面展現誠意，讓他對未來充滿期待。《ETtoday運動雲》專訪這位24歲投手，聽他分享從投入職棒以來的心路歷程，以及即將展開的日職生涯。

火腿的誠意與細膩打動人心

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「從5月就收到火腿的接觸，當時覺得很不真實。」古林坦言，一開始還有些浮躁，因為每場比賽都有許多球探在看。後來他調整心態，把重點放在球季表現上，「我轉換目標，想著要有好表現加薪，至於旅外就是另一件事。」

火腿為爭取古林，展現十足誠意。除了分析他的投球優勢，也詳列其他投手的訓練課表供參考。更重要的是，球團承諾給予調整空間，願意與他的私人訓練師配合，並妥善照顧包括阿嬤、妻子在內的家人生活起居。

實地參訪北海道主場時，古林形容自己就像「劉姥姥逛大觀園」，從球場外觀到內部設施，每樣都讓他「哇、哇、哇！」驚嘆連連。「他們的設備真的很好，包括水療、重訓室，還有供球員睡眠休息的房間，以及專門的情蒐分析室、先發投手專屬準備的小空間。」

他特別提到情蒐分析室，「裡面至少有6個螢幕，就像轉播室一樣，非常專業。」

值得一提的是，古林也幽默地分享火腿國際部長岩本賢一到統一主場休息室的趣事。「他拍了我們的休息室，我笑回這不用拍了吧，但對方說很有氣氛、很有味道。」

面對環境的改變，古林展現開放態度，「我一直以來就在接觸新的東西，教練給的建議都是為你好，關鍵在於如何溝通。」他提到，日方強調任何事都可以討論，若遇到問題願意一起承擔，這讓他更有信心。

火腿過去曾把選手輸出到大聯盟，包括大谷翔平、達比修有。古林未來也有可能循兩位前輩之路，挑戰大聯盟。對此，他表示當務之急是在日本取得好成績，「先想想怎麼好好專注在球場，包括如何融入他們的環境。」

▲球探潘俊榮、古林睿煬 。（圖／截自潘俊榮IG）

旅外的種子在高一萌芽 球探早知是旅外料

古林睿煬啟蒙的契機來自阿公、父親，小時候除了關注比賽，也會家裡玩棒球，那時的快樂瞬間，種下對棒球的熱愛。升上高一時，古林便萌生了旅外的想法。「剛好有很多人出國，我就覺得我也想要。」

統一獅球探潘俊榮回憶第一次看見古林睿煬投球的情景，「我記得是他高一的時候，我先在另一個場地看完其他選手，後來聽說古林要投，想說去看一下。那是我第一次看到他，心裡就想說，好像不太需要看了，這一定會出去，他就是旅外的料。」

即便當時古林身形較為單薄，但潘俊榮看中他的投球協調性，「那時雖然瘦瘦的，但他的身材很好。所以覺得他應該畢業後就是旅外了。」

2018年選秀會上，統一獅以第二順位選進古林，當年首輪熱門還有戴培峰及剛旅外回來的李振昌。「滿篤定就是要古林睿煬，方向是希望以有潛力、高天花板的投手為主。球探報告中，定位是前兩號先發，一定是球隊主力。」

談到古林高三時期狀況停滯，潘俊榮表示，「主要是出賽頻率沒有這麼正常，但後期又正常出賽。和球團的評估也是進來沒有馬上要讓他在一軍，會先在二軍磨練，所以我們可以承擔這個風險，就是要養他。」

古林認為，當時技術能力跟身體素質不平衡，導致很多小傷。「那時候沒有專業的重量訓練師或體能訓練資源，大家的觀念沒那麼進步，教練說什麼就做什麼，這些累積下來，或許是有些停滯的原因。」

「他真的很自律，持續讓自己進步，從身材就看出來，越來越壯，不是胖，你就可以知道他一定有下功夫。」潘俊榮肯定地說。

對於古林選擇日職，潘俊榮分析，其實他要直接挑戰大聯盟也是有可能，「因為滿多大聯盟球探說他滿有機會。但去日職後如果大聯盟認證他們的實力，只要先在這裡投得好，未來往大聯盟一定是有機會。而且又是在火腿，他們對選手養成很有一套。」

花了7年時間，培養出一位本土王牌即將往更高層級發展，值得嗎？潘俊榮表示，「如果說花這些年時間，栽培出一個本土，以現在最終結果來說，我認為相當值得，因為他當初只有18歲，現在也才24歲，是一個要慢慢往巔峰的年紀。如果再花6年，又培養出下一個古林，這樣真的滿值得的。」

▲「餅總」林岳平談古林睿煬成長哽咽。（圖／統一獅提供）

克服與球團訓練分歧 餅總成就王牌



即將挑戰日職的古林睿煬，回顧在統一獅的成長歷程，特別感謝總教練林岳平的栽培。

「最煎熬的時候，是當大家質疑你的訓練，質疑你的認真程度。」古林進一步指出，「台灣棒球就是你要有成績才能要求更多，你不能要求太多，你有苦難言，最後承擔責任的全部是你。有多少選手是因為這樣子就沒了。」

「就是在那個過程中就消失，這是很可惜的地方，就這樣放棄，因為他沒有管道可以抒發，所以我會覺得跟球員有更多的溝通，是一件真的是很重要的事情。」他坦言，球團早期對他的訓練安排，讓他難以調整。

「我有反映過可能會受傷，但當真的受傷時，所有責任又歸咎於我，質疑我和外面的訓練。那段時間最不舒服。」這些狀況在林岳平接下總教練之後好很多，「很開心餅哥當總教練後，我有更多討論空間，大家願意一起幫忙。」古林說，餅總幫他承擔外界紛擾，讓他能專心提升自己。「現在的成績不是一兩天造成的，是持續堅持做對的事情。」

不過，古林前年曾讓餅總透過媒體說重話，這是很關鍵的轉捩點。回想當時，他一度往心裡去，「當然會不好意思，自己怎麼會讓他講出這種話，代表事情真的很嚴重。」這促使古林再度改變，希望能證明自己有能力在這個圈子生存。其中的改變包括調整飲食習慣，「身體恢復變得比較快，也能更好地維持狀態。」

▲古林睿煬 。（圖／啟程國際運動行銷）

現今職棒仍有教練觀念守舊，不願意接納新資訊，也強迫選手學習自己那一套，導致彼此都很痛苦。古林直言，環境是需要有一些改變的，「當然不是說我們應該就是年輕人，就說我要幹嘛我要幹嘛，希望大家可以有更多的空間去討論。」

「台灣棒球環境就是要有成績才能要求更多。」古林直言，「有多少選手是在過程中消失，因為沒有管道抒發。所以跟球員有更多溝通真的很重要。」

火腿正是如此。古林透露，這次去火腿，對方態度相當開放，「每一樣東西都可以溝通，我們是在為你好，溝通之後有問題，我們一起承擔。」

在火腿入團記者會上，林岳平哽咽落淚，展現「嫁女兒」的不捨心情。看著餅總在記者會上掉淚，古林差點也忍不住。

和球團告別時，蘇泰安和古林深談許久，祝福他旅日發展。古林心繫曾經的隊友，趁這機會向蘇泰安表示，希望拿到的入札金，有部分是能回饋到自家球員，包括一些球場硬體的升級。

▲林岳平、栗山英樹 。（圖／啟程國際運動行銷）