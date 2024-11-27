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郭俊麟缺席英雄遊行！父驕傲兒表現打120分　證實最後1次打國家隊

記者吳佩蓁／新竹報導

世界12強棒球賽台灣奪冠，26日舉行英雄歸來遊行，受到萬人夾道熱烈歡迎。但32歲的強投郭俊麟卻獨自留在日本旅遊未參加，但他仍悄悄現身直播留言區共襄盛舉。郭俊麟父母今（27日）受訪透露郭俊麟，預計12月5日返台，郭爸爸也感到與有榮焉，驕傲大讚兒子「這次表現120分」。

▲▼世界12強棒球賽東京複賽，郭俊麟。（圖／記者李毓康攝）

▲世界12強棒球賽東京複賽，中華隊投手郭俊麟。（圖／記者李毓康攝）

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郭爸爸翻出一本厚厚的剪報，裡面紀錄著郭俊麟每一場比賽的報導，他翻著泛黃的剪報驕傲地說「這都是我的財產」，他說以前都趁家人不注意，偷偷跑去超商買報紙，把郭俊麟相關的賽後報導全部剪下來紀錄，每一頁剪報他都如數家珍。

▲▼郭俊麟父母對兒子表現感到驕傲 。（圖／民眾提供）

▲郭俊麟爸爸收藏十幾年兒子的新聞剪報。（圖／民眾提供）

郭爸爸透露，因為他自己也愛打棒球，郭俊麟耳濡目染下也愛上棒球，國小三年級就自己偷偷跑去練球，加入新竹市西門國小棒球隊，就一路打進職棒，這次是他二度征戰世界12強。

事實上，冠軍戰當晚郭家人全都聚集在電視機前觀戰，奪冠那一刻阿嬤更是激動到跳起來，全家人都很滿意他這次表現，郭爸爸更是幫兒子打了120分，滿臉驕傲地笑說「除了開心還是開心」。

▲▼郭俊麟父母對兒子表現感到驕傲 。（圖／民眾提供）

▲郭俊麟阿嬤、爸爸、媽媽都十分滿意他的表現。（圖／民眾提供）

這次郭俊麟沒有隨中華隊返台，錯過英雄歸來遊行，郭媽媽說，郭俊麟原本沒有入選12強代表隊，當時他就預計球季結束後要到日本旅行放鬆，後來幸運遞補進去，就照計畫留在日本，才沒有跟著中華隊回台，並透露郭俊麟預計12月5日返台，12月6日會出席新竹見面會，球迷屆時就可以看到他。

▲▼郭俊麟父母對兒子表現感到驕傲 。（圖／民眾提供）

▲郭俊麟在日本和家人視訊。（圖／民眾提供）

之後，郭俊麟也和家人視訊，他受訪時證實，這次應該是最後一次打中華隊，奪冠當下他很感動真的沒有想到會拿世界冠軍，「台灣一直都沒有被看到，真的很感謝學弟他們讓世界看到台灣」。　

▲▼郭俊麟父母對兒子表現感到驕傲 。（圖／民眾提供）

▲▼家裡擺滿郭俊麟從小到大的各式獎牌、獎座。（圖／民眾提供）

▲▼郭俊麟父母對兒子表現感到驕傲 。（圖／民眾提供）

關鍵字： 郭俊麟中華隊棒球世界12強冠軍

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